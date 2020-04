Fort recul du chiffre d'affaires de Jelmoli (presse)

Zurich (awp) - Le grand magasin de luxe Jelmoli, aux mains du groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS), subit lui aussi les conséquences du coronavirus. Sa nouvelle patronne Nina Müller, arrivée en avril, a fait part d'un effondrement des recettes dans une interview au journal Tages-Anzeiger lundi.

Le recul du chiffre d'affaires est "dramatique pour nous", selon la directrice générale de Jelmoli. Une grande partie du magasin est fermée à Zurich. La partie alimentation est encore ouverte et réalise "une croissance des ventes supérieures au budget et à l'an passé". La boutique en ligne est aussi en croissance, en particulier dans les domaines du sport et de la beauté.

"Mais rien de tout cela ne compense ce que le magasin est en train de perdre", a ajouté la patronne. "Ces six dernières semaines, nous n'avons eu quasiment aucun revenu". La boutique ouverte à l'aéroport de Zurich a dû être fermée.

Pour faire face à ces pertes, le chômage partiel est pratiqué. "Des licenciements suite au coronavirus ne sont pas prévus", a indiqué Mme Müller, qui voit des potentiels d'économies dans chaque division.

Elle juge tardive la réouverture des grands magasins le 11 mai par le Conseil fédéral. La clinique Pallas et le salon Coiffina, dans le magasin de Zurich, rouvriront le 27 avril. Les restaurants ne sont pas encore concernés par ces mesures.

Avec la fin progressive des mesures de confinement, la dirigeante s'attend à une reprise de la consommation mais "pas dans la même mesure qu'avant le coronavirus". Elle s'est aussi prononcée sur la concurrence de Globus, vendu par Migros. Le marché "a besoin de concurrence et de grands magasins en centre-ville pour maintenir la fréquence de la clientèle".

Jelmoli veut par ailleurs être davantage présent sur le plan numérique. "Nous planifions pour octobre une relance majeure de notre boutique en ligne et de tous les processus omnicanaux".

