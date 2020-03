L'Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

Approbation des comptes annuels 2019 ainsi que la distribution de CHF 3.80

L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2019. Elle a en outre confirmé la distribution globale aux actionnaires s'élevant au total à CHF 3.80 par action nominative donnant droit au dividende. Cette distribution se compose d'un dividende ordinaire provenant du bénéfice résultant du bilan et s'élevant à CHF 1.90 brut par action nominative (CHF 1.24 net, après déduction de 35% pour l'impôt anticipé) ainsi qu'une distribution exonérée d'impôt provenant des réserves issues d'apports en capital s'élevant à CHF 1.90 par action nominative. Le dividende sera versé le 1 avril 2020 (date ex: le 30 mars 2020).

Adoption des votes concernant les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

Lors d'un vote consultatif, l'Assemblée générale a adopté le Rapport de rémunération 2019 de Swiss Prime Site AG. De surcroît, les actionnaires ont approuvé par deux votes contraignants distincts la rémunération globale 2020 du Conseil d'administration et celle de la Direction du Groupe.

Élection de Ton Büchner comme nouveau Président et confirmation des mandats des membres du Conseil d'administration

Ton Büchner a été élue comme nouveau membre et Président du Conseil d'administration. Les membres du Conseil d'administration Barbara Frei-Spreiter, Gabrielle Nater-Bass, Christopher M. Chambers, Rudolf Huber, Mario F. Seris et Thomas Studhalter ont été réélus pour un nouveau mandat d'un an qui s'achèvera à l'Assemblée générale 2021.

Publication de chiffres consolidés pro forma 2019 sans Tertianum

Swiss Prime Site a publié sur son site Internet les chiffres consolidés pro forma au 30 juin et au 31 décembre 2019, à l'exclusion du groupe Tertianum. Cette mesure vise à améliorer la comparabilité du compte de résultat et du bilan après la vente du groupe Tertianum à la fin du mois de février 2020.