Succès du projet JED Schlieren

La revalorisation et le repositionnement de l'ancien centre d'impression à Schlieren avancent à grands pas. Sous le nom de JED (Join. Explore. Dare), depuis 2017, ce site chargé d'histoire est en développement pour devenir un centre d'innovation, d'entrepreneuriat et de transfert de connaissances avec des univers de travail attrayants. L'objectif de Swiss Prime Site Immobilien est d'offrir un environnement attrayant, inspirant et collaboratif aux entreprises des domaines de la technologie, de l'information et de l'ingénierie. A cet effet, d'ici début 2021, les deux bâtiments existants seront complétés de plusieurs offres des domaines de la restauration et de l'événementiel et d'espaces de rencontre accessibles au public. 75% des surfaces disponibles actuellement (24 000 m2) sont déjà louées. Un nouveau bâtiment unique en son genre complétera le site à partir de fin 2022.

Emménagement du locataire pilier Zühlke

Début avril 2020, les surfaces louées (~9 000 m2) ont été remises au locataire pilier Zühlke. L'ancien atelier d'imprimerie et une partie de la plateforme logistique d'origine ont été aménagés spécifiquement selon les besoins de l'entreprise de conseil et d'ingénierie active au niveau mondial et de ses 450 collaborateurs. Nicolas Durville, CEO de Zühlke Suisse, déclare à ce sujet: «Notre nouvel espace constitue une chance considérable pour Zühlke en tant qu'entreprise: l'architecture flexible, l'ouverture du site et l'environnement innovant stimulent l'échange entre les collaborateurs mais également avec les clients et partenaires. Grâce à cela, à l'avenir, nous pourrons encore mieux mettre en œuvre les projets multidisciplinaires de nos clients et rendre nos réussites visibles.» Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, ajoute: «Le courage dont nous avons fait preuve en investissant dans ce site vide en a valu la peine. Cet exemple illustre de façon marquante comment un site industriel peut être transformé en douceur pour devenir un univers de travail moderne correspondant parfaitement aux attentes de notre locataire pilier Zühlke.»

Autorisation de construire pour le concept de bâtiment «2226»

D'ici fin 2022, dans la partie ouest du site, sur une réserve de terrain, un nouveau bâtiment de ~14 000 m2 viendra compléter le JED. Swiss Prime Site Immobilien a obtenu fin mai 2020 l'autorisation de construire valable à cette fin. L'immeuble sera construit suivant le concept «2226» (construction massive) et fonctionnera sans chauffage, ventilation, ni refroidissement et sans apport d'énergie extérieur. La température à l'intérieur des locaux se maintiendra à tout moment entre 22 et 26 degrés Celsius. Des installations techniques minimales garantissent que la qualité de l'air se maintienne de manière naturelle à un niveau de bien-être optimal. Une fois terminé, le bâtiment disposera immédiatement de très grandes surfaces d'un seul tenant comme de surfaces plus petites et faciles à subdiviser. Ainsi, comme les bâtiments existants, il présentera des qualités uniques.