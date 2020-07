Swiss Prime Site Solutions développe un quartier unique en son genre à Zuchwil

«Riverside est un projet phare pour notre client Swiss Prime Fondation de placement (SPF), et il est également important pour toute la région de Soleure», a déclaré Anastasius Tschopp, CEO de Swiss Prime Site Solutions, pour souligner l'importance du projet lors de la pose de la première pierre à Zuchwil. Actuellement, 140 appartements destinés à la location sont de construction au nord-ouest du site - directement sur les rives de l'Aar. La commercialisation des appartements commencera au printemps 2021, afin que les premiers locataires puissent y emménager en hiver 2021. Plus de 280 caisses de pension suisses apportent des capitaux et investissent dans la SPF. «Nous réalisons actuellement la sixième émission pour la SPF. Les capitaux levés seront utilisés, entre autres, pour financer divers projets en développement, dont le projet Riverside», poursuit Anastasius Tschopp. La période de souscription court jusqu'au 22 juillet 2020.

Riverside - l'émergence d'un espace de vie

Le projet Riverside est conçu comme un «espace de vie». Le concept global est axé sur la qualité de vie et la durabilité. Cela se traduit par une qualité de logement élevée, un mélange sociodémographique optimal et une gestion moderne de l'approvisionnement en énergie et des transports. Au cours des 15 à 20 prochaines années, des concepts de logement très variés pourront être créés sur les dix terrains constructibles, à la fois pour la location et pour l'achat. En rapprochant habitat et travail ainsi qu'en développant une vaste offre gastronomique et de loisirs, la diversité de l'espace de vie Riverside sera encouragée. «Quiconque vit et travaille à Riverside dispose non seulement d'un logement raffiné ou d'un lieu de travail moderne doté d'une infrastructure de pointe, mais aussi d'un quartier aux multiples facettes, dont les loisirs de proximité sur l'Aar, qui répondent aux plus hautes exigences», explique Anastasius Tschopp.

Swiss Prime Site Solutions: une forte compétence en matière de développement

Le projet Riverside illustre la compétence de Swiss Prime Site Solutions en matière de développement. Grâce à son savoir-faire éprouvé, le prestataire de services immobiliers sait parfaitement aménager des terrains, des sites et des bâtiments existants pour créer de nouveaux lieux et espaces de vie attrayants. Le pipeline du client SPF s'élève actuellement à près de CHF 600 millions et comprend des projets et des biens immobiliers dans toute la Suisse. «L'expérience de Swiss Prime Site Solutions sur le marché nous a permis d'élargir considérablement notre portefeuille ces dernières années, tout en conservant nos exigences élevées en matière de qualité et de rentabilité. Outre le projet Riverside, d'autres développements assureront une croissance régulière dans les années à venir», déclare Jérôme Baumann, président du conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement (SPF).