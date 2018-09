Air Worldwide estime les dommages assurés de Florence jusqu'à 4,6 milliards USD

Zurich (awp) - Le passage de la tempête Florence sur l'est des Etats-Unis, qui a coûté la vie à au moins 36 personnes, devrait finalement coûter moins cher qu'attendu aux assureurs, comme Zurich Insurance, et aux réassureurs, comme Swiss Re.

Selon les calculs du cabinet de modélisation des risques Air Worldwide, les pertes assurées causées par les vents violents et les ondes de tempête devraient se situer entre 1,7 et 4,6 milliards de dollars (4,4 milliards de francs suisses).

Les experts s'attendaient à ce que l'ouragan de catégorie 4, rétrogradé ensuite en catégorie 2, cause pour plus de 20 milliards de dégâts, comme le prédisait la semaine dernière une estimation d'UBS. Les calculs d'Air Worldwide rejoignent ceux de l'analyste de risques Corelogic, pour qui la facture pourrait s'élever entre 3 et 5 milliards de dollars.

Les estimations, publiées mardi après-midi, incluent également les coûts subis par les entreprises en raison d'une interruption d'activité. Entre mercredi et dimanche, les compagnies aériennes ont annulé plus de 2100 vols aux Etats-Unis. Des cas de pillages ont été relevés dans la ville de Wilmington, située sur la côte de Caroline du Nord. L'effondrement d'une décharge de cendres de charbon de la centrale de Sutton, près de Wilmington, soulève aussi des préoccupations environnementales, ajoute le communiqué.

Les dégâts liés aux inondations, qui ont frappé les Etats de Caroline du Nord, du Sud et la Virginie, ne sont pas inclus dans les calculs de la société de Boston. D'une part, de grandes parties des zones touchées sont encore sous les eaux et le niveau des rivières continue d'augmenter. D'autre part, les dégâts causés par les inondations sont principalement pris en charge par le programme national d'assurance de la l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

La situation des zones inondées pourrait encore s'aggraver, alors qu'il continue de pleuvoir dans certains endroits, signale le cabinet d'études. Les sols sont gorgés d'eau et celle-ci s'écoule lentement vers les côtes. La décrue pourrait durer jusqu'à plusieurs semaines.

Le président américain Donald Trump est attendu mercredi après-midi en Caroline du Nord. Selon la chaîne CNBC, plus de 15'000 personnes se trouvent toujours dans des abris d'urgence et plus de 200'000 personnes sont sans électricité en Caroline du Nord, six jours après que Florence a touché le sol américain.

