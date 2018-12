Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a confirmé ses estimations pour le réassureur Swiss Re. Le rating de solidité financière long terme (IFS) est maintenu à "AA-" et le rating de crédit long terme (Long-term Issuer Default Rating, IDR) à "A+". La perspective des deux notes reste à "stable".

Le rating de crédit reflète la solidité du profil financier et commercial de Swiss Re, sa robuste performance financière et sa forte capitalisation, a commenté l'agence jeudi. Le réassureur peut s'appuyer sur un portefeuille commercial largement diversifié qui permet de compenser la pression sur les prix dans la réassurance et d'afficher à l'avenir de bons résultats.

