Le Thinktank de l'assurance Geneva Association nomme un vice-directeur

Genève (awp) - Geneva Association, un Thinktank de la branche de l'assurance a nommé Kai-Uwe Schanz au poste de vice-directeur (Deputy Managing Director) et responsable de la recherche (Head of Research & Foresight) avec effet au 18 novembre prochain. Auparavant, M. Schanz a été durant 12 ans co-directeur et fondateur de la société de recherche et conseil aux entreprises Dr. Schanz, Alms & Company. Il était à cette période déjà consultant externe pour Geneva Association, a indiqué cette dernière mardi soir. M. Schanz a entamé sa carrière dans la réassurance, comme économiste chez Swiss Re.

tt/rp