Prévisions Swiss Re: bénéfice net attendu à 594 millions de dollars

Zurich (awp) - Swiss Re publiera mercredi ses résultats au premier semestre. Huit analystes ont participé à l'élaboration du consensus AWP.

S1 2019E (en mio USD) consensus AWP fourchette S1 2018A prévisions résultat net 594 149 - 853 1'006 8 (en %) ratio combiné P&C 106,2 103,5 - 111,5 92,6 7 ratio combiné CorSo 123,5 117,2 - 129,6 101,7 7 au 30.06.2019E 31.03.2019A (en mrd USD) fonds propres 29,3 28,2 - 30,5 30,2 4

FOCUS: le réassureur zurichois devrait avoir vu son résultat net plonger au 1er semestre. Le numéro deux mondial du secteur a subi une série de mauvais coups, en particulier dans l'assurance primaire pour entreprises (Corso ou Corporate Solutions), talon d'Achille depuis un certain temps. Les analystes s'attendent dans ce domaine à une perte de plusieurs centaines de millions de francs suisses. Le directeur général du groupe Christian Mumenthaler avait indiqué en mai vouloir procéder à un réexamen complet de la stratégie et des activités de cette division et que ce travail serait bouclé durant le second trimestre.

Swiss Re souhaite surtout continuer à réduire son portefeuille responsabilité civile aux Etats-Unis, qui lui cause des soucis. Des expositions de longue date subsistent et compliquent la manoeuvre. Il est nécessaire de réévaluer les réserves afférentes à Corporate Solutions, au point que les experts prévoient un renflouement de cette unité à hauteur de centaines de millions de dollars, de quoi peser sérieusement sur le résultat. Le nouveau CEO de la division Corso, Andreas Berger, donnera des indications sur la future stratégie, espèrent les analystes.

Le deuxième trimestre a été marqué par une série de graves accidents, qui ont frappé des complexes des secteurs de l'énergie (aux Etats-Unis notamment) et de la pétrochimie (Koweït, Cameroun), qui auront aussi plombé Corso.

Swiss Re n'a pas été épargné non plus par les catastrophes naturelles: tornades aux Etats-Unis, intempéries et inondations au Canada, en Allemagne et en Asie, cyclone au Mozambique, le tout lors du deuxième trimestre. En outre, les dégâts du typhon Jebi qui a frappé le Japon en septembre 2018 ont été revus à la hausse. Les experts prévoient un coût total pour la branche de 13 à 16 millions de dollars.

Par conséquent, le ratio combiné (rapport entre les primes et les prestations fournies) devrait s'être détérioré dans la réassurance dommages (P&C), le semestre correspondant 2018 ayant été moins affecté par les catastrophes de ce type. Enfin, le "grounding" des Boeing 737 Max consécutif aux deux crashes en Ethiopie et en Indonésie n'est toujours pas surmonté. Lors du premier trimestre, l'affaire avait coûté 90 millions de dollars au réassureur helvétique.

Les spécialistes n'ont toujours pas indiqué jusqu'à quand les appareils américains devront rester cloués au sol.

D'un autre côté, les bénéfices dans la réassurance vie et maladie s'annoncent en hausse. Et le groupe aura su profiter de l'envolée boursière, estiment les analystes. L'ampleur des augmentations de primes lors des renouvellements de juillet sera aussi suivie de près.

Par ailleurs, les experts voudront connaître la suite des opérations après que Swiss Re a annoncé récemment le gel de son entrée en Bourse à Londres, qui était prévue ce mois. le réassureur avait évoqué des conditions de marché défavorables et la retenue de grands investisseurs institutionnels. Certains actionnaires attendaient que l'opération apporte un flux de liquidités à même d'inciter Swiss Re à lancer une deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, susceptible de l'étoffer d'un milliard de dollars. Ces espoirs sont désormais compromis.

OBJECTIFS: Swiss Re n'a pas pour habitude de fournir des prévisions détaillées. Mais sur la base des renouvellements de contrats depuis le début de l'année, il convient de rester optimiste non seulement pour la réassurance vie mais aussi pour le secteur des dommages, avait dit en mai Christian Mumenthaler. Le groupe assure avoir pris les choses en mains pour Corso.

POUR MÉMOIRE: au premier trimestre, Swiss Re a enregistré un bénéfice net de 429 millions de dollars, inférieur aux 457 millions du 1er semestre 2018. Une série de catastrophes a pesé, en partie compensée par les gains boursiers. Le ratio combiné dans l'assurance dommages (P&C) s'est dégradé à 110,3%, contre 92,0% au premier trimestre 2018, largement épargné par les gros dégâts en tout genre. La division P&C a dégagé un maigre bénéfice de 13 millions, contre 345 millions un an plus tôt. Corso a subi une perte de 55 millions de dollars, contre un bénéfice de 41 millions au 1er trimestre 2018.

A l'inverse de ces deux divisions, la réassurance vie et maladie a réalisé un bénéfice record de 328 millions de dollars (201 millions au 1er trimestre 2018).

COURS DE L'ACTION: depuis janvier, le titre Swiss Re s'est étoffé d'un peu plus de 7% à 97,04 francs suisses à la Bourse suisse, un rythme plus de deux fois inférieur à celui de l'évolution de l'indice de référence SMI.

swissre.com

