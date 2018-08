Prévisions Swiss Re: bénéfice semestriel attendu à 1155 millions de dollars

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re présente vendredi 3 août ses résultats au premier semestre 2018. Cinq analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

S1 2018E (en mio USD) cons. AWP fourchette S1 2017A estimations primes encaissées 20'326 19'724 - 21'421 18'145 3 bénéfice net 1'155 1'007 - 1'286 1'211 5 (en %) ratio combiné P&C 94,3 93,4 - 95,2 97,4 4 ratio combiné CorSo 100,8 99,8 - 103,0 104,5 4 au 30.6.2018E 31.03.2018A (en mrd USD) fonds propres 31,3 30,4 - 32,3 34,4 5

FOCUS: après l'avortement du rapprochement du conglomérat japonais Softbank (cf POUR MÉMOIRE) l'attention se porte à nouveau sur les activités ordinaires, pour lesquelles la communauté financière attend un résultat solide.

Les primes encaissées sont attendues en hausse, contrairement au bénéfice net, plombé par un effet négatif de 280 millions de dollars au premier trimestre, en raison de modifications dans les normes comptables. Dans son coeur de métier, Swiss Re devrait avoir profité de l'absence de catastrophes naturelle majeures, avec à la clé un ratio combiné (rapport entre les primes encaissées et les indemnités versées) attendu à 94,3% pour les activités Dommages (P&C).

Les déclarations de la direction en matière de tarif seront également suivies avec attention. Entre juin et juillet, une bonne partie des contrats US ont déjà été renouvelés. Les prévisions faisaient état de hausses de prix, en raison notamment des dommages occasionnés par les ouragans l'année précédente.

OBJECTIFS: Swiss Re ne formule pas d'objectifs absolus, mais se base sur des indicateurs à long terme. Le groupe vise un rendement des fonds propres supérieur d'au moins 700 points de base (pb) au taux sans risque mesuré à l'aune des bons à 10 ans du Trésor américain.

Dans la réassurance P&C, qui comprend les dommages et la responsabilité civile, le rendement visé est de 10-15%, pour l'unité L&H (vie et maladie) 10-12%, pour Corporate Solutions (assurance directe) 10-15% et pour Life Capital 6-8%.

Swiss Re ambitionne également d'étoffer ses fonds propres par action de 10% par année sur l'ensemble d'un cycle économique, le but étant de reverser le capital "excédentaire" - pas utilisé pour les activités opérationnelles - aux actionnaires. C'est ce que fait actuellement Swiss Re avec son programme de rachat d'actions.

POUR MÉMOIRE: fin mai, on a appris que le rapprochement entre Swiss Re et Softbank n'aurait finalement pas lieu. Le réassureur et le groupe technologique japonais étaient en tractations depuis des mois en vue d'une collaboration liée à une prise de participation minoritaire.

Interrogée sur les raisons de la cessation des pourparlers, une porte-parole Swiss Re avait botté en touche, se contentant d'indiquer que les deux parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord. Seules subsistent quelques projets de coopération entre des unités du réassureur et des entreprises du réseau de Softbank.

En juin, le groupe a de nouveau sollicité le marché des capitaux et placé un emprunt convertible de 500 millions de dollars afin de refinancer des créances existantes. Les nouvelles obligations seront rémunérées à un taux fixe de 3,25% par an avec une échéance fixée à 2024.

Toujours en juin, Swiss Re a pris une participation minoritaire de 13,8% dans l'assureur kényan Britam Holdings, qui se targue d'être le plus grand assureur-vie du continent africain.

COURS DE L'ACTION: la nominative Swiss Re a connu quasiment autant de hauts que de bas depuis le début de l'année. Actuellement, elle évolue autour de 91 francs suisses, après avoir oscillé entre 99 et 84 francs suisses. Dans la même période, le SMI des valeurs vedettes a reculé de 2%.

