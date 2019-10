Prévisions Swiss Re: bénéfice sur 9 mois attendu à 1,37 milliard de dollars

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re publie jeudi 31 octobre ses résultats sur les neuf premiers mois de 2019. Six analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics.

9M 2019E (en mio USD) cons. AWP 9M 2018A bénéfice net 1'357 1'090 (en %) ratio combiné P&C 101,6 99,5 ratio combiné CorSo 123,0 105,4 au 30.9.2019E 30.06.2019A (en mrd USD) fonds propres 30,7 29,0

FOCUS: les tempêtes aux USA, dans les Caraïbes et en Asie pendant la période sous revue ont apporté leur lot de sinistres aux assureurs et, partant, devraient se répercuter sur la performance des réassureurs comme Swiss Re.

Dans le cas de l'ouragan Dorian, qui a sévi principalement aux Bahamas, les analystes s'attendent à des dommages de l'ordre de 300 millions de dollars, et deux fois ce montant pour le typhon Faxai, au Japon. Les réserves de capital du groupe zurichois devraient lui permettre de surmonter aisément la situation.

Le résultat net sur neuf mois est attendu en repli, après que de petites catastrophes, des provisions pour le typhon Jebi l'année dernière ou des indemnités liées aux problèmes rencontrés par le Boeing 737 Max ont déjà pesé sur la performance semestrielle.

OBJECTIFS: au début du 4e trimestre, un nouveau typhon (Hagibis) a touché le Japon. Des projections du spécialiste des catastrophes naturelles Air Worldwide devisent les dommages assurés entre 8 et 16 milliards de dollars. A cela s'ajoutent les incendies de forêt qui dévastent une nouvelle fois la Californie.

Le marché sera attentif à l'impact qu'auront ces catastrophes naturelles sur les prix de la réassurance. En janvier, la branche renouvelle une partie importante de ses contrats avec les assureurs. Depuis plusieurs années, les prix fixés par les réassureurs à cette occasion sont sous pression.

Il est peu probable en revanche de voir Swiss Re s'aventurer sur le chemin des objectifs chiffrés.

POUR MÉMOIRE: lors du grand raout de la branche à Monte Carlo en septembre, Swiss Re s'était montré circonspect par rapport à l'évolution des prix, expliquant que si les réassureurs pouvaient prétendre à des hausses de prix dans certains domaines d'activités plus touchés par d'importants sinistres, dans d'autres secteurs, il fallait s'attendre globalement à des prix stables.

La division Corporate Solutions (assurance directe aux entreprises) fait actuellement l'objet d'une refonte en profondeur. Son nouveau patron Andreas Berger a passé en revue les différentes activités et envisage de se défaire de certaines d'entre elles, à l'image du portefeuille de responsabilité civile US, ainsi que des assurances spéciales, agricole, navale, aérienne et aérospatiale. L'assainissement projeté du portefeuille représente un volume de primes de quelque 0,9 milliard de dollars.

Le futur de la filiale ReAssure est également sur le ballant. La filiale britannique de Swiss Re spécialisée dans la gestion de portefeuilles fermés d'assurance-vie aurait dû faire ses premiers pas à la Bourse de Londres en juillet, mais le projet a été avorté en raison des conditions de marché défavorables.

Dans la foulée, le réassureur avait indiqué que toutes les options en vue d'une réduction de la participation dans ReAssure restaient sur la table, y compris celle d'une introduction en Bourse (IPO).

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Swiss Re a pris près de 15%. Le réassureur est très prisé des investisseurs pour sa politique généreuse en matière de dividende, ainsi que pour ses programmes de rachat de titres. Dans le même temps, le SMI des valeurs vedettes s'est apprécié d'environ un cinquième.

