Swiss Re: Russell Higginbotham nouveau patron de Reinsurance Asia

Zurich (awp) - Swiss Re a annoncé jeudi la nomination de Russell Higginbotham comme directeur général de Reinsurance Asie et président régional. Il prendra ses fonctions le 8 juillet et succède à Jayne Plunkett qui quitte le groupe.

La nomination de M. Higginbotham est soumise aux autorisations réglementaires. Il travaille pour le réassureur depuis 25 ans et a occupé plusieurs fonctions.

Le nouveau responsable a dirigé la division produits Vie et Santé (Life & Health) de Swiss Re. Son successeur sera connu en temps voulu. Auparavant, il a été à la tête de Swiss Re Royaume-Uni et Irlande, Swiss Re Australie et Nouvelle Zélande et a mené les affaires de Vie et Santé au Japon et en Corée.

ck/al