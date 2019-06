Swiss Re confirme la cotation de ReAssure à Londres

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re a lancé les grandes manoeuvres qui vont aboutir à la cotation de sa filiale ReAssure à la Bourse de Londres. Si l'opération venait à se réaliser, le groupe zurichois abaisserait sa participation à 50%, contre 75% actuellement, indique-t-il vendredi.

Swiss Re a exprimé pour la première fois sa volonté d'introduire en Bourse la filiale britannique ReAssure en août 2018. En mai dernier, le réassureur affirmait que ce dossier constituait une priorité.

Afin de préparer cette cotation à Londres, ReAssure a été réorganisé comme un groupe indépendant, précise le communiqué.

La société va désormais revoir sa structure du capital, afin de rendre celle-ci plus "efficiente et appropriée". Pour ce faire, les deux actionnaires Swiss Re et MS&AD Insurance vont réduire leur participation à hauteur de 481 millions de livres (606 millions de francs suisses).

fr/al