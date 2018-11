Swiss Re : dans le vert après ses résultats à neuf mois

01/11/2018 | 11:46

Swiss Re gagne 1,6% à Zurich, le deuxième réassureur mondial ayant engrangé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2018, à comparer à une perte nette de 468 millions un an auparavant.



Le groupe helvétique a pourtant subi le poids de réclamations estimées à 1,6 milliard de dollars liées aux catastrophes naturelles et à d'autres évènements sur la période, qui ont plombé ses résultats dans l'activité dommages.



Ceci a toutefois été contrebalancé par une performance vigoureuse dans l'activité vie et santé, qui a réalisé un bénéfice net de 644 millions de dollars grâce à la croissance continue des primes brutes souscrites.



