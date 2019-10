Swiss Re : en repli malgré ses bons trimestriels

31/10/2019 | 14:14

Le titre est en repli de près de 1,5% à la Bourse de Zurich malgré l'annonce de bons trimestriels. Swiss Re a annoncé en effet une hausse de 23% de son bénéfice sur neuf mois, tirée par la croissance de son activité de réassurance et par un 'excellent' résultat sur les investissements.



Le groupe, qui opère dans le même secteur que l'Allemand Munich Re, a enregistré un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2019, contre 1,1 milliard de dollars pour la même période de l'année précédente.



Les activités d'assurance dommages ont enregistré 1,7 milliard de dollars de sinistres importants résultant principalement de catastrophes naturelles, mais les activités d'assurance de personnes et de santé ont continué à afficher une solide performance.



Les primes nettes acquises et les honoraires ont progressé de 10% à 28,4 milliards de dollars, en raison notamment de la croissance des primes d'immobilisations, indique le groupe.



