Swiss Re : évaluation préliminaire des catastrophes

15/01/2019

Le réassureur helvétique Swiss Re a fourni ce matin une estimation préliminaire du coût des catastrophes naturelles et associées, ce qui va des ouragans (Michael et Andrew notamment) aux typhons et à l'incendie qui a ravagé la Californie, pour le 4e trimestre 2018 : environ 1,3 milliard de dollars. Soit, sur l'ensemble de l'année passée, un montant évalué à 2,9 milliards de dollars.



Le 4e trimestre a également été marqué par d'autres sinistres que des catastrophes naturelles : la perte d'un satellite, un incendie industriel en Allemagne, et une révision à la hausse du coût de l'accident du barrage d'Ituango, en Colombie.





