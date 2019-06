Swiss Re : introduction en bourse de sa filiale ReAssure

07/06/2019 | 08:28

Swiss Re informe que sa filiale ReAssure Group plc (ReAssure) envisage de procéder à un premier appel public à l'épargne (IPO) et envisage de publier son document de référence aujourd'hui, dans l'attente de l'approbation de la UK Financial Conduct Authority.



La publication du document de référence est la première étape vers la cotation potentielle des actions ordinaires de ReAssure sur le marché principal de la Bourse de Londres.



En août 2018, Swiss Re a annoncé qu'elle envisageait une possible introduction en bourse de ReAssure, une activité exclusivement consacrée à l'acquisition et à la gestion de portefeuilles fermés de contrats d'assurance vie. Swiss Re chercherait à réduire sa participation à moins de 50%, contre 75% actuellement.



En vue de l'introduction en bourse prévue, ReAssure a été réorganisé en un groupe autonome.



