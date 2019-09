Swiss Re lance une solution de cyber-réassurance

Zurich (awp) - Swiss Re annonce lundi le lancement, en partenariat avec le courtier Capsicum Re, de la première solution de réassurance complète pour les cyberrisques auxquels sont exposés les acteurs de la branche. Baptisée Decrypt, cette dernière comprend l'identification, la quantification et le transfert du risque.

"Decrypt apporte aux compagnies d'assurance une compréhension unique de l'exposition affirmative ou non de leur portefeuille et offre une protection contre l'agrégation de cyber-dommages dans les différentes lignes de métier", explique Anthony Cordonnier, responsable cyber-produit, cité dans un communiqué.

Le nouveau produit, dont le lancement officiel est prévu à l'occasion du grand raout du secteur qui se déroulera dimanche à Monte-Carlo, revendique le statut de "première cyber-solution holistique qui aide les assureurs à identifier et gérer leur exposition aux cyberrisques, tout en répondant aux exigences croissantes au niveau réglementaire et interne".

Selon Swiss Re, Decrypt offre une "valeur substantielle immédiate aux clients", tout en apportant à Swiss Re et aux réassureurs mondiaux plus de clarté et une meilleure perception, de manière à leur permettre de proposer des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques de leurs clients.

buc/al