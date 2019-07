Swiss Re : pourrait reporter le projet d'IPO de ReAssure

Une décision définitive sera prise dans la soirée, ont-elles précisé.

Une porte-parole du groupe suisse, deuxième réassureur mondial, n'a pas souhaité s'exprimer.

Swiss Re avait fixé le 27 juin le prix de l'IPO de ReAssure dans une fourchette indicative de 2,80 à 3,30 livres par action, ce qui pourrait lui donner une valorisation de 2,8 à 3,3 milliards de livres (3,1 à 3,6 milliards d'euros).

Le prix définitif, qui devait être fixé ce mercredi, n'a pas encore été arrêté, ont précisé les sources, ajoutant que l'opération pourrait être annulée.

"L'environnement des introductions en Bourse est loin d'être favorable et certaines cotations récentes ont réalisé une performance médiocre", a déclaré l'une des sources, ajoutant que le report de l'opération était à l'étude.

Swiss Re veut coter sa filiale sur le London Stock Exchange pour bénéficier d'un cadre réglementaire plus favorable et accéder plus facilement au marché des capitaux pour financer son développement.

Le projet initial d'IPO prévoyait que Swiss Re fasse passer sa part dans sa filiale, actuellement de 75%, sous la barre de 50%. Le japonais MS&AD Insurance Group prévoyait de maintenir sa participation à 25% à l'issue de la transaction.

Swiss Re a mandaté pour cette opération Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS, BNP Paribas et HSBC.

ReAssure est le numéro six de l'assurance-vie en Grande-Bretagne avec 68,7 milliards de livres d'actifs sous administration. Il est spécialisé dans les portefeuilles fermés ("closed book policies"), c'est-à-dire ceux qui sont gérés en extinction.

(Avec Tom Sims à Francfort; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

par Arno Schuetze, Pamela Barbaglia et Clara Denina