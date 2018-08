Swiss Re se dote d'un nouveau responsable pour l'Europe

Zurich (awp) - Swiss Re a nommé Russell Higginbotham directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea). Il sera également président régional Emea et membre du comité de direction, a souligné le réassureur mercredi. Il entrera en fonction le 1er septembre et prendra la suite de Jean-Jacques Henchoz, qui quitte le groupe.

M. Higginbotham travaille chez Swiss Re depuis 24 ans à différents postes et dans plusieurs régions. Dernièrement, il était chargé de la division Assurance vie et Santé. Il a également dirigé les activités de Swiss Re au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La nomination d'un candidat interne pour le poste permettra d'assurer la continuité pour les clients, s'est félicité Swiss Re.

De son côté, Jean-Jacques Henchoz prendra la direction de l'allemand Hannover Rück, troisième réassureur mondial. Il était membre de la direction de Swiss Re depuis 2012 et dirigeait la région Emea depuis 2011.

M. Henchoz sera ainsi l'un des rares Suisses à diriger une grande entreprise allemande après les départs de Josef Ackermann de Deutsche Bank et de Reto Francioni de Deutsche Börse.

Actuellement, on dénombre 31% d'étrangers parmi les directeurs des 30 entreprises du DAX, une tendance à la hausse. En Suisse, 45% des grandes entreprises sont dirigées par des étrangers.

ol/rp/al