Swiss Re se dote d'un nouveau responsable pour la réassurance en Europe

Zurich (awp) - Swiss Re a nommé Russell Higginbotham directeur général (CEO) pour la réassurance dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il sera également président régional EMEA et membre du comité de direction, a souligné le réassureur mercredi. Il entrera en fonction le 1er septembre et prendra la suite de Jean-Jacques Henchoz, qui quitte le groupe.

Russell Higginbotham travaille chez Swiss Re depuis 24 ans à différents postes et dans plusieurs régions. Dernièrement, il était chargé de la division de produits Life & Health. Il a également dirigé les activités de Swiss Re au Royaume-Uni et en Irlande ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La nomination d'un candidat interne pour le poste permettra d'assurer la continuité pour les clients, s'est félicité Swiss Re.

