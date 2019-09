Swiss Re se redresse alors que l'ouragan Dorian poursuit sa route

Zurich (awp) - Le cours de l'action Swiss Re occupait le podium des valeurs vedettes du SMI lundi, se redressant après ses pertes de la semaine passée. L'ouragan de catégorie 5 Dorian a frappé les Bahamas. Il poursuivait sa route vers les Etats-Unis, mais sa trajectoire et les dégâts potentiels qu'il pourrait engendrer restent incertains. La branche est toutefois préparée, expliquent des analystes.

Vers 13h10, Swiss Re était deuxième du SMI, gagnant 1,6% à 96,64 francs suisses, alors que l'indice vedette de la Bourse de Zurich progressait de 0,43%.

Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State". Plusieurs Etats du sud-est (Floride, Géorgie, Caroline du Sud) ont finalement ordonné l'évacuation de centaines de milliers de résidents.

Simon Foessmeier de Vontobel rappelle que l'industrie de l'assurance et de la réassurance ont estimé les dégâts entre 11 et 37 milliards de dollars. "Le lieu d'impact de l'ouragan en Floride sera important, s'il touche terre: Fort Lauderdale et Miami disposent d'une valeur beaucoup plus assurée", précise-t-il. De plus, les ouragans sont prévisibles et modélisés, des réserves sont effectuées en conséquence.

Les deux principaux réassureurs du fonds "Florida Hurricane Catastrophe Fund" sont respectivement RenRe et Swiss Re, souligne Morgan Stanley.

De son côté, Standard & Poor's rappelle que cet Etat est le plus important au monde en matière de catastrophes immobilières et que c'est une zone de risque élevé pour les réassureurs. Mais le "secteur entre dans la saison des ouragans en Atlantique nord avec des niveaux de capitaux robustes".

Le capital de la branche pesait 605 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2019, contre 585 milliards fin 2018. La capitalisation est inférieure à celle de 2017, mais "nous pensons que la capitalisation reste un pilier de force, rendant les réassureurs résilients" pour un ouragan ou deux.

