Swiss Re : suspend l'introduction en Bourse de ReAssure

11/07/2019 | 09:33

Swiss Re annonce ce matin la suspension de l'introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) de Londres de sa filiale ReAssure.



Le réassureur helvétique explique notamment sa décision par 'le regain de prudence et la faiblesse de la demande des grands investisseurs institutionnels sur le marché primaire britannique'.



Le directeur financier de Swiss Re, John Dacey, a déclaré que le groupe n'est pas dans la nécessité de céder ses parts de ReAssure 'à un prix que nous ne considérons pas représentatif de la valeur de la société ni de ses perspectives'.



Pour mémoire, le 27 juin, Swiss Re escomptait introduire à Londres les actions ReAssure entre 280 et 330 pence, ce qui aurait valorisé cette filiale entre 2,8 et 3,3 milliards de livres sterling.



A terme, Swiss Re entend toujours réduire sa participation dans ReAssure, indique-t-il ce matin.





