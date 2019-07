Swiss Re : suspend le projet d'IPO de sa filiale ReAssure

"Bien que nous soyons fermement convaincus que les intérêts à long terme de ReAssure sont mieux servis par une base d'actionnaires plus diversifiée, Swiss Re n'a pas impérieusement besoin de céder des actions à un prix que nous considérons comme non représentatif de la valeur et des perspectives d'avenir de ReAssure", déclare le directeur financier John Dacey, cité dans un communiqué.

Il ajoute que le groupe suisse a toujours l'intention de réduire sa part dans ReAssure.

Une porte-parole du groupe a indiqué que Swiss Re n'envisageait pas de relancer le processus d'IPO cette année, mais que les options à long terme restaient ouvertes.

Le projet initial prévoyait que Swiss Re fasse passer sa part dans sa filiale, actuellement de 75%, sous la barre de 50%. Le japonais MS&AD Insurance Group prévoyait de maintenir sa participation à 25% à l'issue de la transaction.

ReAssure est le numéro six de l'assurance-vie en Grande-Bretagne avec 68,7 milliards de livres d'actifs sous administration. Il est spécialisé dans les portefeuilles fermés ("closed book policies"), c'est-à-dire ceux qui sont gérés en extinction.

Le prix de l'IPO de ReAssure avait été fixé dans une fourchette indicative de 2,80 à 3,30 livres par action, ce qui lui donnait une valorisation de 2,8 à 3,3 milliards de livres (3,1 à 3,6 milliards d'euros).

Des sources avaient rapporté mercredi à Reuters que le deuxième réassureur mondial, envisageait un report ou une modification du projet d'IPO de sa filiale en raison du manque d'intérêt des investisseurs.

(Brenna Hughes Neghaiwi; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)