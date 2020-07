Swiss Re pénalisé en Bourse après un avertissement sur résultat

Zurich (awp) - Le titre Swiss Re reculait jeudi matin à la Bourse suisse. Le réassureur a annoncé la veille s'attendre à sombrer dans les chiffres rouges au premier semestre en raison des coûts occasionnés par la pandémie de coronavirus.

A 10h29, l'action Swiss Re abandonnait 1,4% à 75,84 francs suisses, à contre-courant d'un indice vedette SMI en hausse de 0,28%.

Pour les analystes de LBBW Research, les chiffres clés préannoncés par Swiss Re sont "décevants". Les analystes de la banque allemandes recommandent toujours le titre à la vente, pour un objectif de cours à 65 francs suisses.

Le numéro deux mondial du secteur a indiqué mercredi soir s'attendre à une perte nette (selon la norme comptable US Gaap) de 1,1 milliard de dollars au premier semestre, après un bénéfice net de 953 millions un an plus tôt.

Swiss Re a dû effectuer des provisions et a enregistré des charges de 2,5 milliards de dollars en raison du virus. Hors cet effet, le profit net serait ressorti à 0,9 milliard.

Sur le total des coûts, 1,5 milliard de dollars ont été inscrits par la division dommages et accidents et 0,5 milliard par l'unité dédiée aux entreprises. Quelque 0,5 milliard supplémentaires sont à mettre au compte de l'activité vie et santé, principalement en raison des assurances liées aux décès aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Selon le directeur financier John Dacey, "les charges et provisions effectuées au premier semestre 2020 couvrent en majeure partie la perte finale liée au Covid-19".

Swiss Re a affirmé disposer d'une capitalisation solide avec un ratio de test suisse de solvabilité (SST) supérieur à 220% au 1er juillet. Les résultats semestriels détaillés seront publiés le 31 juillet.

al/lk