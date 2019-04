Swisscanto: les fonds IFCA et Swiss Commercial versent un dividende stable 0 04/04/2019 | 19:16 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Les deux fonds immobiliers de Swisscanto, Real Estate Fund IFCA et Real Estate Fund Swiss Commercial versent chacun un dividende inchangé aux détenteurs de parts. Selon le communiqué publié jeudi soir par la Banque cantonale de Zurich (ZKB), IFCA a enregistré en 2018 une hausse des recettes à 36,6 millions de francs suisses. Le dividende est de 3,30 francs suisses par part, inchangé depuis 2003. La fortune totale du fonds se montait à 1,58 milliard de francs suisses à fin 2018. Cette année, le fonds mettra l'accent sur la gestion de son parc. Le rendement des placements s'est élevé à 6,2% alors que la performance annuelle du fonds a été de -7,2%. Swiss Commercial a pour sa part enregistré une hausse de 13% à 28,1 millions des revenus locatifs et versera un dividende inchangé de 3,50 francs suisses par part. Avec l'acquisition d'un immeuble à un emplacement central, le fonds a étoffé sa base de recettes à 20 immeubles en portefeuille, pour une valeur totale de 545,8 millions de francs suisses. Fin 2018, la fortune totale du fonds était de 556,6 millions et le rendement des placements a atteint 3,2% pour une performance annuelle de -5,3%. uh/ra/rp/buc

