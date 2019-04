Swisscom : UBS n'est plus acheteur du dossier

03/04/2019 | 10:39

UBS n'est plus d'avis d'acheter l'action de l'opérateur télécoms helvétique Swisscom, sur laquelle sa position est devenue neutre. L'objectif à 12 mois revient de 501 à 481 francs suisses, soit grosso modo la valeur actuelle du titre.



Les analystes distinguent toujours Swisscom pour le rendement de l'ordre de 4,5% offert par son dividende. Cela étant, ils ont raboté (de 2 et 3%) leurs prévisions d'EBITDA pour 2019 et 2020, à 4,1 milliards de francs.



'Après la robuste performance du titre, nous n'identifions pas de catalyseurs qui pourraient porter le titre plus haut', indique une note de recherche.



Si UBS pense toujours que la capacité de Swisscom à réduire ses coûts demeure sous-estimée, l'effet pourrait ne pas se concrétiser avant 2020 quand parallèlement, l'environnement concurrentiel semble devenir plus difficile en Suisse.







