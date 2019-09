CH Media et Admeira prolongent leur contrat de commercialisation

Zurich (awp) - CH Media et Admeira étendent le contrat de commercialisation pour tele regio combi (TRC), qui regroupe six chaînes de télévision régionales de Suisse alémanique en tant que combinaison publicitaire (TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, Tele 1, Telebasel et TVO), selon un communiqué paru mercredi.

Avec une pénétration nette moyenne de 682'000 personnes, TRC occupe la quatrième place des plus grandes pénétrations TV journalières de Suisse alémanique, selon l'entreprise fondée en 2016 par Ringier, la SSR et Swisscom.

D'après Roger Elsener, directeur TV, radio et distribution de films et membre de la direction de CH Media, "depuis l'attribution du mandat en décembre 2018, Admeira a contribué de manière déterminante à la croissance de TRC."

Lundi, CH Media a annoncé réorganiser la commercialisation de son portefeuille télévisuel national. Au 1er janvier 2020, le groupe de médias argovien transmettra la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne S1 à son partenaire de longue date Goldbach Media.

ck/jh