De grosses différences de prix selon les abonnements internet

Zurich (awp) - Il existe de grandes différences de prix entre les divers fournisseurs internet en Suisse, selon une étude comparative de moneyland.ch. Les offres les plus coûteuses peuvent être deux fois plus élevées que les moins chères.

A côté des gros fournisseurs comme Swisscom, UPC et Sunrise, de nombreuses autres entreprises proposent des offres. Il est difficile pour les consommateurs de s'y retrouver dans cette jungle de prix, d'après le communiqué paru mardi.

Moneyland.ch a comparé les coûts, pour la première année de souscription, avec trois profils internet différents: lent (au moins 10 Mbit/s), rapide (au moins 100 Mbit/s) et très rapide ("gigabit internet": au moins 1000 Mbit/s).

L'offre la moins chère est l'internet lent de iWay pour 398 francs suisses la première année, mais seulement disponible dans certaines villes (Zurich, Berne, Lucerne, Saint-Gall,...). Sunrise exige 600 francs suisses, soit 51% de plus que l'offre la moins coûteuse. Swisscom réclame 658 francs suisses (+65%).

Pour une vitesse d'au moins 100 Mbit/s, la fourchette de prix va de 578 francs suisses (Solnet) à 1097,80 francs suisses (Quickline). Pour le débit le plus rapide, l'offre la plus abordable est celle de Salt à 699,35 francs suisses la première année et la plus élevée à 1668 francs suisses pour Netstream.

yr/rw/ck/al