Débit doublé: Internet plus rapide grâce à l’extension du réseau

Un débit en upload toujours plus important



Ecouter de la musique, regarder des films, faire du shopping en ligne ou simplement surfer sur Internet - un meilleur débit Internet offre plus de possibilités. Par ailleurs, les besoins de la clientèle évoluent. A titre d'exemple, les Suisses étaient jusqu'à présent nombreux à stocker leurs photos de vacances numériques sur leur ordinateur à la maison. Et pour jouer la sécurité, certains copiaient également les données sur un disque dur externe. Aujourd'hui, de plus en plus de photographes amateurs utilisent des services en ligne tels que Swisscom myCloud, Google Photos ou iCloud d'Apple, ce qui nécessite un débit Internet rapide pour déposer les photos.

Ces dernières années, Swisscom a mis les bouchées doubles dans l'extension continue du réseau en utilisant un mix technologique qui permet désormais de proposer un meilleur débit en upload à de nombreux clients. Ces nouveautés seront mises en place en deux étapes, avec une première vague dès le 1er octobre et une seconde dès le 17 octobre (voir tableau).

Des prix inchangés sur la plupart des abonnements



Les clients profitent automatiquement des prestations supérieures, et au même prix pour beaucoup d'entre eux. Les abonnements inOne home S et Vivo XS connaissent quant à eux une hausse respective de cinq et six francs. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur en décembre 2018. Quant aux débits améliorés sans ajustement tarifaire, les clients en bénéficieront au mois d'octobre et de novembre.

La modification des prix et des prestations sur les abonnements inOne home Internet S et Vivo XS ne concerne pas les clients dont la localisation ne permet pas un gain de débit effectif. En outre, tous les clients concernés par l'ajustement tarifaire pourront conserver leur ancien abonnement à l'ancien tarif s'ils le souhaitent. Pour ce faire, il suffit de déposer le formulaire disponible sur www.swisscom.ch/stay, de se rendre dans un Swisscom Shop ou de contacter la hotline 0800 800 800 d'ici le 25 novembre 2018.