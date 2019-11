Nouvelle collaboration à Fribourg pour l'extension de la fibre optique

Genève (awp) - La société ffth fr et Swisscom ont convenu d'une nouvelle collaboration pour une extension ponctuelle du réseau de fibre optique dans le canton de Fribourg, annonce lundi l'entreprise énergétique Groupe E. L'idée est de bénéficier de synergies en termes d'infrastructures "afin d'éviter les réseaux parallèles dans le canton".

La société ffth fr (Fiber To The Home) avait été créée en 2012 par les entreprises Groupe E, Gruyère Energie et IB-Murten, ainsi que par le canton de Fribourg. Une première collaboration durant quatre ans avec Swisscom avait été conclue pour déployer la fibre optique dans tout le canton, à laquelle le géant des télécommunications avait mis fin début 2017.

La nouvelle "alliance" annoncée cette semaine s'appuie sur les enseignements récoltés lors du précédent partenariat entre 2012 et 2017. "La collaboration profitera à la population qui disposera ainsi d'un plus grand choix de fournisseurs de services", souligne le communiqué.

Le contrat définit les conditions-cadres générales que les deux parties peuvent appliquer à différents projets d'extension, en fonction des besoins et des cas. Le contrat réglemente aussi les conditions d'accès pour Swisscom aux réseaux de fibre optique existants de ftth fr.

