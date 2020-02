Nouvelle grosse panne du réseau Swisscom: numéros d'urgence touchés

Berne (awp/ats) - Pour la 2e fois en un mois, une panne a affecté une grande partie du réseau de Swisscom dans la nuit de mardi à mercredi. Egalement touchés, les numéros d'urgence ont été indisponibles durant plus d'une heure et demie. L'opérateur invoque des travaux de maintenance.

Entre 22h33 mardi soir et 00h10 mercredi, les clients de Swisscom n'ont eu accès ni la téléphonie mobile et fixe ni à internet. De nombreuses polices et services médicaux d'urgence ont annoncé sur Twitter que les numéros d'urgence 117, 112, 144 et 118 n'étaient plus atteignables, et invité le public à se reporter sur des numéros mobiles des services concernés.

En Suisse romande, les cantons de Vaud, Fribourg, du Jura, du Valais et de Neuchâtel ont été touchés. Dans le reste de la Suisse, Berne, Zurich, Thurgovie, Argovie, les deux Bâle, Saint-Gall, Nidwald, le Tessin et les Grisons ont notamment signalé la panne.

Alertswiss aussi en panne

A l'instar de la police zurichoise, la police vaudoise a précisé une fois le dérangement terminé que les numéros alternatifs proposés n'avaient pas été utilisés. La police bernoise a elle indiqué avoir été présente à l'extérieur de manière renforcée. La police de Bâle-Campagne a pour sa part précisé que l'application Alertswiss ne fonctionnait pas non plus pendant la panne.

Interrogé par Keystone-ATS, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a rappelé disposer de canaux de communication alternatifs utilisables en tout temps, comme la radio et les sirènes.

"Erreurs humaines"

"Les services basés sur Internet, la téléphonie fixe, y compris les numéros d'urgence, la téléphonie mobile via VoLTE (soit des appels via le réseau 4G/LTE) et Swisscom TV ont été perturbés" durant la panne a indiqué Swisscom à Keystone-ATS.

Mercredi en milieu de journée, Swisscom a attribué le dérangement "à des travaux de maintenance planifiés pour l'élargissement de la capacité du réseau, lors desquels plusieurs erreurs humaines ont été commises". Les travaux ont alors été interrompus et inversés afin de rétablir tous les services touchés.

L'entreprise étant elle-même affectée par la panne, il a été difficiles de convoquer les spécialistes nécessaires, ce qui a retardé la résolution du problème, précise-t-elle.

Dès 00h30, polices et services d'urgence du pays ont fait savoir tour à tour qu'ils étaient à nouveau disponibles via les numéros habituels.

Enquête ouverte

Un composant défectueux avait déjà provoqué une panne du réseau le 17 janvier dernier. Le dérangement avait touché le réseau fixe de l'opérateur. Il avait pu être surmonté grâce au redémarrage du réseau.

Swisscom étant tenu d'assurer l'accès aux numéros d'urgence par la loi sur les télécommunications, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a annoncé mercredi "un examen approfondi des causes" de la panne. Il ne dispose pas à ce stade d'un rapport détaillé à ce sujet et n'est donc pas encore en mesure de s'exprimer, a-t-il indiqué à Keystone-ATS.

S'il devait constater des infractions à la législation, l'OFCOM pourrait exiger de Swisscom des mesures pour que cela ne se reproduise pas. Il pourrait aussi assortir la concession de conditions et même limiter, suspendre, révoquer ou retirer cette dernière au pire des cas.

ats/jh