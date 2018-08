Ookla le confirme: Swisscom a le réseau de téléphonie mobile le plus rapide

Ookla Speedtest vient de publier son dernier rapport pour la Suisse. Swisscom occupe la première place et remporte le test de débit avec des vitesses de pointe de 44,55 Mbit/s en débit descendant et 13,19 Mbit/s en débit ascendant. «Ce résultat montre que nos investissements élevés et constants dans le réseau de téléphonie mobile en valent la peine pour nos clients», se réjouit Heinz Herren, CIO et CTO. «Après que la revue spécialisée connect nous a déjà attribué le qualificatif d'«excellents» et nous a décerné le nombre le plus élevé de points jamais atteint, Ookla confirme maintenant que Swisscom dispose aussi du meilleur réseau en termes de vitesse.»

Les mesures ont été effectuées de janvier à juin 2018 avec l'app Speedtest d'Ookla sur la base d'une production participative. Plus d'un demi-million de tests ont été réalisés avec l'app par des clients de téléphonie mobile en Suisse. Les résultats montrent que Swisscom offre la vitesse la plus élevée. Doug Suttles, General Manager et CEO d'Ookla, déclare à ce propos: «Nous félicitons Swisscom pour ce Speedtest Award obtenu pour le premier et le deuxième trimestres 2018! Cette distinction est la reconnaissance de la promesse de prestations de Swisscom, qui entend mettre à la disposition de ses clients les vitesses les plus élevées en Suisse ainsi qu'un réseau solide.» Le test de débit montre la vitesse de réseau effective dont bénéficient les clients sur le réseau de téléphonie mobile. Il s'agit d'un critère particulièrement important pour les services gourmands en données comme le streaming vidéo, Instagram, Snapchat ou WhatsApp. Avec le test de débit d'Ookla, Swisscom remporte, après le test du réseau de téléphonie de mobile réalisé par connect et Chip, une nouvelle récompense pour son réseau de téléphonie mobile, soulignant ainsi son ambition d'offrir le meilleur réseau de Suisse.

À propos du test de débit d'Ookla

Speedtest by Ookla est le premier prestataire modial de tests de performance Internet et de diagnostics réseau initiés par les consommateurs. Avec plus de 9 millions de tests effectués chaque jour et au total plus de 10 milliards de tests saisis, Speedtest offre l'aperçu le plus complet de la performance et de la disponibilité d'Internet au niveau mondial. La plate-forme de données complète de l'entreprise, connue sous le nom de Speedtest Intelligence, est un outil de recherche et d'analyse important et fiable utilisé par les entreprises, les universités et les organes gouvernementaux pour analyser et mieux comprendre l'univers complexe des services Internet par région et par opérateur. L'app Speedtest est à disposition pour iOS, Android, MacOS, Windows, Apple TV et Google Chrome.