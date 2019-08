Prévisions Swisscom: chiffre d'affaires S1 attendu à 5,73 milliards CHF

Zurich (awp) - Le groupe de télécommunications Swisscom publiera jeudi 15 août ses résultats pour le premier semestre. Trois analystes ont participé à l'élaboration du consensus AWP.

S1 2019E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2018A prévisions ch. d'aff. 5'725 5'703 - 5'763 5'805 3 Ebitda 2'226 2'218 - 2'239 2'143 3 Ebit 1'019 1'010 - 1'024 1'063 3 bén. net 764 750 - 772 787 3

FOCUS: les analystes s'attendent à une nouvelle érosion du chiffre d'affaires. En revanche, le bénéfice opérationnel brut avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) devrait s'être étoffé de 3%, grâce à un changement de méthode comptable concernant la location-exploitation (IFRS 16).

L'entreprise avait annoncé que cet effet devrait avoir un impact favorable de l'ordre de 200 millions de francs suisses sur l'année. Sans ce changement, l'Ebitda s'afficherait en baisse sur le premier semestre, estiment les analystes, qui tablent aussi sur un recul du bénéfice net.

Dans l'ensemble, l'évolution constatée sur les dernières périodes devrait s'être prolongée: Swisscom rétrécit sur son marché domestique mais croît en Italie. En Suisse, les affaires sont portées par les offres combinées. Les experts surveilleront de près la pression sur les prix et l'impact des offres spéciales sur les marges. Au printemps, le groupe avait abaissé ses frais d'itinérance (roaming) pour une série de pays, en particulier outre-mer.

La filiale italienne Fastweb devrait à nouveau avoir tiré les marrons du feu, avec notamment une hausse de son Ebitda, relève un analyste.

Le partenariat conclu avec Wind Tre pour le déploiement d'un réseau mobile 5G à l'échelle italienne est vu d'un bon oeil. Dans le cadre de cet accord (d'une durée de dix ans), Wind Tre fournira des services d'itinérance à Fastweb sur son réseau existant (4G et technologies existantes), permettant ainsi à Fastweb d'étendre sa couverture mobile au niveau national. Wind Tre de son côté pourra servir plus efficacement ses clients du réseau fixe.

Le déploiement du réseau 5G en Suisse par l'opérateur historique sera aussi scruté de près par les experts.

OBJECTIFS: pour 2019, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 11,4 milliards de francs suisses, contre 11,7 milliards en 2018. Fastweb doit y contribuer à hauteur de plus de 2,1 milliards d'euros. L'entreprise s'attend à un Ebitda de 4,3 milliards de francs suisses, dont plus de 700 millions d'euros doivent provenir de Fastweb. Les investissements prévus sont de 2,3 milliards de francs suisses, dont 1,6 milliard pour la Suisse.

POUR MEMOIRE: Swisscom et la chaîne de magasins de télécommunications Mobilezone ont gagné, à compter du 1er octobre, un client important, à savoir l'administration de Bâle-Ville, à qui elle fournira des mobiles, des accessoires ainsi que des services de réparation, en plus de la mise en exploitation.

Concernant la 5G, le directeur général du groupe Urs Schaeppi a déclaré dans une interview en juin que les différents moratoires décrétés en plusieurs endroits posaient de gros problèmes à Swisscom pour la recherche de lieux d'implantation de ses antennes. Une demande d'autorisation sur trois suscite une opposition, provoquant des retards dans le déploiement du réseau.

La nouvelle génération de téléphonie mobile est en exploitation chez Swisscom depuis le 17 avril. A mi-juin, plus d'une centaine d'antennes 5G avaient été montées, dans 58 localités. L'entreprise prévoit d'assurer une couverture pour 90% de la population suisse d'ici la fin de l'année.

Swisscom a lancé un programme d'économies en réaction à la baisse de ses recettes en Suisse. Le but est d'épargner 100 millions de francs suisses par an jusqu'en 2020. Les offres d'emplois vont reculer, mais Swisscom ne prévoit plus de plan concret de suppressions de postes, comme par le passé.

COURS DE L'ACTION: depuis janvier, l'action a pris 2,3% à 479,10 francs suisses, une hausse bien inférieure à celle du SMI (16%).

