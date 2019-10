Sunrise et Huawei ouvrent un centre d'innovation sur la 5G près de Zurich

Zurich (awp) - Sunrise annonce lundi l'ouverture d'un Centre d'innovation commun sur la 5G près de Zurich, avec son partenaire stratégique chinois Huawei. Les deux groupes collaboreront pour la recherche et le développement d'applications 5G pour la clientèle privée et entreprises.

Le nouveau centre conjoint, premier du genre en Europe, selon l'opérateur helvétique de télécommunications, "aidera à établir l'écosystème suisse de la 5G", la nouvelle génération des standards pour la téléphonie mobile.

Les deux partenaires collaboreront dans les locaux du siège de Sunrise à Opfikon pour des cas d'usage en direct (scénarios d'applications) sur la 5G.

Dans le même temps, Sunrise lance un service de "gaming" (jeu vidéo) sur le cloud en résolution 4K sur la 5G, une première mondiale pour un opérateur, selon le directeur général (CEO) du groupe, Olaf Swantee, cité dans le communiqué.

"Le nouveau centre est très important pour Huawei et pour l'industrie", relève Haitao Wang, CEO pour la Suisse du fabricant chinois de smartphones et d'équipements de télécommunications. "Le but est de démontrer des cas d'utilisations réels de la 5G aux consommateurs et aux entreprises."

Actuellement, le réseau 5G de Sunrise couvre 309 localités, et le développement se poursuit.

op/fr