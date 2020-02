Swisscom : Bonne performance sur le marché – encore plus de débit sur le réseau

«Swisscom a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés et enregistre à nouveau des résultats solides dans un environnement de marché exigeant», commente Urs Schaeppi, CEO de Swisscom, avant d'ajouter: «Nous avons engrangé des succès grâce à de nouveaux produits: l'offre de communication mobile inOne mobile lancée en février, qui propose l'itinérance en illimité en Europe, est utilisée par 1,15 million de clients. Et la nouvelle Swisscom Box fait passer l'expérience TV au prochain niveau. En effet, l'assistant vocal intégré permet de contrôler à distance une télévision mais également d'autres applications Smart Home. Nos investissements dans les réseaux se révèlent payants. Pour preuve, nous avons remporté l'ensemble des tests de réseau importants à nos yeux. De plus, à fin 2019, 90% de la population suisse pouvait déjà bénéficier d'une version de base de la 5G. Toutefois, pour que la 5G puisse déployer tout son potentiel, de nouveaux emplacements d'antennes et la transformation d'installations existantes sont indispensables. Le réseau est et reste le principal pilier de notre succès. C'est pourquoi nous voulons, d'ici fin 2025, doubler la couverture en fibre optique (FTTH) des ménages et des entreprises par rapport à aujourd'hui et miser davantage sur la convergence de nos technologies réseau. Les plus grands défis à relever en 2020 seront toujours la saturation du marché, l'intensification de la concurrence et la forte pression sur les prix. Nous controns ces évolutions grâce aux produits attrayants que nous proposons, la qualité de nos réseaux et un excellent service à la clientèle. Parallèlement, nous poursuivons la transformation de notre entreprise et persévérons dans l'atteinte des objectifs fixés en matière de coûts. Fastweb continue de connaître un franc succès. Sa clientèle, son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation sont en progression.»

Chiffres solides, léger recul des activités de base en Suisse, croissance de Fastweb



Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à CHF 4358 millions, en hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente. Comparé avec la même période de l'exercice précédent, l'EBITDA comptabilisé est positivement influencé par l'adoption de nouvelles dispositions applicables à la comptabilisation des contrats de location (IFRS 16). Cependant, une provision pour réductions de postes d'un montant de CHF 56 millions a pesé sur le résultat. Sur une base ajustée et à taux de change constants, l'EBITDA est resté stable (+0,1%). Dans les activités de base suisses, l'EBITDA a baissé de 0,6% sur une base ajustée, tandis qu'il a augmenté de 5,2% chez Fastweb (en EUR). Au final, Swisscom enregistre un solide bénéfice net de CHF 1669 millions, en hausse par rapport à l'année précédente (9,7%) du fait d'éléments non récurrents de la charge d'impôt sur le résultat.

Infrastructure réseau: prête pour la nouvelle décennie



Swisscom investit considérablement depuis des années dans le leadership technologique. Avec succès: en 2018 et 2019, Swisscom a remporté tous les tests de réseau importants pour elle, notamment le test CHIP, le test de débit d'Ookla ainsi que, pour la dixième fois, le test du réseau mobile de connect. En outre, l'extension du réseau fixe dans toutes les communes suisses est en bonne voie. Les investissements à l'échelle du groupe continuent de s'inscrire à un niveau élevé: ils correspondent à un cinquième environ du chiffre d'affaires (21,3%) et s'établissent à CHF 2438 millions (+1,4%) en 2019, dont CHF 1770 millions sont attribuables à la Suisse (+7,6%). Ils comprennent CHF 196 millions pour les fréquences de téléphonie mobile du réseau 5G en Suisse acquises aux enchères au cours du premier trimestre.

Extension des réseaux à haut débit en bonne voie



Fin 2019, environ 3,9 millions de logements et commerces, soit 74%, étaient raccordés au très haut débit (plus de 80 Mbit/s). Quelque 2,5 millions de logements et commerces, soit 47%, bénéficient de connexions rapides de plus de 200 Mbit/s, dont 30% avec FTTH. Swisscom entend équiper toutes les communes suisses de l'ultra-haut débit d'ici fin 2021 et, partant, d'en faire profiter même les localités les plus isolées.

Nouvel objectif de développement 2025: le meilleur réseau de Suisse



Swisscom s'est également fixé de nouveaux objectifs de développement, dans le but d'offrir le meilleur réseau de Suisse à tous les clients, partout et à tout moment. D'ici à la fin de 2025, la couverture en fibre optique jusqu'aux logements et commerces (FTTH) devrait doubler par rapport à 2019. En outre, Swisscom entend accroître la convergence dans son utilisation des technologies réseau. Le réseau de communication mobile et le réseau haut débit doivent offrir des synergies intelligentes afin que chaque client puisse bénéficier exactement des performances dont il a besoin - que ce soit en déplacement ou à son domicile. Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur les objectifs de développement 2025 dans l'interview de Christoph Aeschlimann, CTIO

Passage à IP avant le bouclement: tous les clients privés ont été migrés



Le passage à la technologie IP a été bouclé pour début décembre 2019 sur le marché des clients privés. De même, 99,8% des clients commerciaux ont été migrés; la migration sera achevée d'ici la fin du premier trimestre 2020. Le démantèlement de l'ancienne infrastructure est en cours et devrait être terminé fin 2022.

Haut débit sur le réseau mobile: prêt pour que les données puissent continuer à circuler à l'avenir



Après l'acquisition des fréquences 5G dans le cadre d'une mise aux enchères en février 2019, Swisscom est devenue le premier opérateur en Europe à présenter un smartphone 5G disponible dans le commerce. Une étape importante a été franchie fin 2019: 90% de la population suisse est desservie avec la version de base de la 5G. La version complète de la 5G est cependant nécessaire pour que les données puissent être transmises jusqu'à 1000 fois plus efficacement - et donc en consommant moins d'énergie. Cette version est comparable à l'ajout de voies supplémentaires sur l'autoroute. Si l'on veut éviter que certaines régions de Suisse ne se retrouvent soudainement engorgées en termes de communication mobile, de nouveaux emplacements d'antennes ou la transformation d'installations existantes sont indispensables. Un réseau mobile pleinement performant continuera d'être crucial pour le fonctionnement de la société et de l'économie suisses. Fin 2019, le réseau 4G/LTE de Swisscom couvrait 99% de la population suisse. Plus de 97% de la population suisse surfe à des vitesses allant jusqu'à 300 Mbit/s, plus de 72% à des vitesses allant jusqu'à 500 Mbit/s et environ 27% à des vitesses allant jusqu'à 700 Mbit/s.

Les produits haut de gamme TV et inOne progressent encore



Le nombre de raccordements TV et haut débit ne cesse d'augmenter et la demande d'offres combinées reste élevée. Avec son offre flexible et modulaire, le produit haut de gamme inOne répond aux besoins des clients privés.

Plus de clients vers inOne



Fin 2019, Swisscom recensait 2,75 millions de clients inOne au total. Parmi eux, 1,15 million ont souscrit à l'offre de communication mobile inOne mobile lancée en février 2019. Dans le segment clients privés, inOne représente 67% de l'ensemble des abonnements mobiles Postpaid et 68% des raccordements à haut débit sur le réseau fixe.

Légère croissance chez Swisscom TV



Les marchés du haut débit et de la TV sont saturés et fortement conditionnés par les promotions. Le nombre de clients TV a toutefois progressé de 2,4% pour atteindre 1,56 million. Le nombre de raccordements à haut débit est resté stable à 2,03 millions. La tendance à la baisse de la téléphonie fixe traditionnelle est en train de ralentir en ce qui concerne la clientèle privée: fin 2019, Swisscom comptait 1,52 million d'accordements fixes dans ce segment, ce qui correspond à une baisse de 126 000 raccordements en 2019.

Poursuite de la croissance du volume de données en itinérance



Dans un environnement de marché saturé, le nombre de raccordements Postpaid a progressé de 95 000 en 2019, tandis que celui des raccordements Prepaid diminuait de 132 000 durant la période de comparaison. Fin 2019, Swisscom comptait au total 6,33 millions de raccordements mobiles. Le volume des données en itinérance utilisées à l'étranger a presque doublé en l'espace d'un an compte tenu des réductions de prix et des prestations supplémentaires incluses dans les abonnements de communication mobile inOne mobile.

Concurrence toujours intense dans le secteur des grandes entreprises



Le marché des grandes entreprises se caractérise par une forte pression sur les prix et par l'arrivée de nouvelles technologies. Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires généré par les services de télécommunication a diminué de 10,9%, soit CHF 112 millions, pour s'établir à CHF 919 millions. Swisscom occupe une position solide au titre de fournisseur de services complets. L'offre répond aux besoins et la satisfaction de la clientèle reste élevée. La demande de solutions de cloud, de sécurité informatique et de solutions IoT a continué à croître. De plus, Swisscom a de nouveau réussi à prolonger les contrats avec de nombreux clients existants au cours de l'année écoulée. Le chiffre d'affaires du secteur des solutions est resté presque stable à un niveau de CHF 1021 millions (-0,6%).

Croissance de Fastweb sur tous les segments de clientèle



Le bilan 2019 est satisfaisant concernant Fastweb, qui enregistre d'excellents résultats financiers sur tous les segments. En 2019, le nombre de clients Mobile a augmenté de 26,1% par rapport à l'année précédente, à 1,806 million, en dépit d'une saturation du marché et d'une forte concurrence, notamment grâce à une offre de communication mobile attrayante avec encore davantage de prestations. Le domaine du haut débit sur réseau fixe se développe aussi favorablement: fin 2019, Fastweb comptait 2,64 millions de clients haut débit (+3,5%). Le segment de la clientèle commerciale continue lui aussi de croître. Le chiffre d'affaires a enregistré une nette progression d'EUR 82 millions (+10,5%). Au total, Fastweb a vu son chiffre d'affaires 2019 progresser de 5,4% à EUR 2218 millions. Le bénéfice d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 5,2% sur une base ajustée pour atteindre EUR 750 millions.

Effets financiers dus à la réforme fiscale



Après comptabilisation d'impôts différés, conformément aux règles de comptabilisation internationales (IFRS), les effets financiers résultant de la réforme fiscale adoptée lors de la votation populaire de 2019, extraordinairement positifs, s'élèvent à CHF 269 millions. Ces effets comptables en 2019 n'ont pas d'impact sur le montant des paiements d'impôt actuels, mais sont répartis sur une période d'environ dix ans. En 2019, Swisscom a payé CHF 357 millions d'impôt en Suisse (exercice précédent: CHF 277 millions).

Perspectives 2020: un EBITDA d'environ CHF 4,3 milliards



Pour 2020, Swisscom table sur un chiffre d'affaires net d'environ CHF 11,1 milliards, un EBITDA d'environ CHF 4,3 milliards et des investissements de quelque CHF 2,3 milliards. Si les objectifs sont atteints, l'entreprise entend à nouveau proposer à l'Assemblée générale 2021 de verser un dividende inchangé attrayant de CHF 22 par action au titre de l'exercice 2020. La numérisation induit une transformation du secteur dans son ensemble. En même temps, Swisscom subit une concurrence toujours plus forte d'entreprises à bas coût mondiales basées sur Internet. Comme cela a déjà été annoncé, Swisscom entend réduire ses coûts annuels de CHF 100 millions en 2020 également, mais aussi du même montant en 2021 et en 2022 respectivement. Les économies sont principalement axées sur la simplification des processus de travail, l'utilisation de systèmes moins onéreux et la réduction de l'offre d'emplois. En revanche, de nouveaux emplois sont créés dans les secteurs de croissance comme le cloud ou la sécurité. Dans l'ensemble, Swisscom mise en 2020, en fonction de l'évolution du marché, sur un léger recul de l'offre d'emplois en Suisse. Comme jusqu'ici, une planification réfléchie permettra à Swisscom d'absorber autant que possible les suppressions de postes par le biais des fluctuations naturelles et des départs à la retraite ou de trouver d'autres solutions. Swisscom, syndicom et transfair ont décidé conjointement d'introduire un modèle de retraite partielle pour 2020. Il permet aux collaborateurs de plus de 58 ans de réduire progressivement, à leur propre demande, leur degré d'occupation sur une période de deux ans. Swisscom apporte une contribution financière afin de compenser la baisse des rentes et accorde une garantie d'emploi de deux ans. Swisscom et les partenaires sociaux voient dans ce projet pilote une opportunité de compenser l'impact des pertes d'emploi dans certains sous-secteurs. Swisscom accorde par ailleurs une attention particulière à la formation et au perfectionnement permanents des collaborateurs. Le but est de préserver et de renforcer l'employabilité des collaborateurs de Swisscom. Comme par le passé, Swisscom mise fortement sur la formation des apprenants. En 2020, elle offrira environ 900 places d'apprentissage. Le versement d'un dividende inchangé de CHF 22 par action sera proposé à l'Assemblée générale du 6 avril 2020 au titre de l'exercice 2019. Le mandat d'un an de tous les membres du Conseil d'administration arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale. Le président et les membres du Conseil d'administration se représentent pour un nouveau mandat.

Les principaux chiffres en un coup d'œil



1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 Modification

(après ajustement*) Chiffre d'affaires net (en millions de CHF) 11 714 11 453 -2,2%

(-1,5%) Résultat d'exploitation avant amortissements, EBITDA (en millions de CHF) 4'213 4'358 3,4%

(0,1%) Résultat d'exploitation, EBIT

(en millions de CHF) 2'069 1'910 -7,7% Bénéfice net (en millions de CHF) 1'521 1'669 9,7% Raccordements Swisscom TV en Suisse

(au 31 décembre, en milliers) 1'519 1'555 2,4% Raccordements à haut débit, segment retail, CH

(au 31 décembre, en milliers) 2'033 2'033 0,0% Raccordements de communication mobile en Suisse

(au 31 décembre, en milliers) 6'370 6'333 -0,6% Raccordements haut débit Fastweb

(au 31 décembre, en milliers) 2'547 2'637 3,5% Raccordements de communication mobile Fastweb

(au 31 décembre, en milliers) 1'432 1'806 26,1% Investissements (en millions de CHF) 2'404 2'438 1,4% dont investissements en Suisse (en millions de CHF) 1'645 1'770 7,6% Effectifs du groupe

(équivalents plein temps au 31 décembre) 19 845 19 317 -2,7% dont collaborateurs en Suisse

(équivalents plein temps au 31 décembre) 17 147 16 628 -3,0%



* Sur une base comparable et à taux de change constants