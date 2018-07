Swisscom : Christoph Aeschlimann devient responsable d’IT, Network & Infrastructure et membre de la Direction du groupe

Heinz Herren a décidé, après 17 ans passés chez Swisscom, dont plus de dix en tant que membre de la Direction du groupe, de céder les rênes de la division IT, Network & Infrastructure au 1er février 2019 et de se consacrer à des projets et tâches stratégiques pour le compte du CEO, Urs Schaeppi. En plus de ses mandats actuels, il sera également engagé dans d'autres mandats de Conseil d'administration. Le successeur de Heinz Herren au poste de membre de la Direction du groupe, de Chief Information Officer (CIO) et de Chief Technology Officer (CTO) à compter du 1er février 2019 est l'actuel CEO d'ERNI, Christoph Aeschlimann.

Christoph Aeschlimann - un expert de la numérisation



Christoph Aeschlimann est actuellement CEO de la société internationale d'ingénierie logicielle ERNI, active dans les domaines du conseil, de la formation, de l'ingénierie et des solutions. ERNI est spécialisée dans les services de conseil et d'ingénierie pour les questions de numérisation et accompagne les clients dans le monde numérique. Le CEO Urs Schaeppi: «Christoph Aeschlimann dispose d'un savoir-faire complet en matière de numérisation et d'une vaste connaissance technique, mais aussi d'une excellente compréhension des clients et de la capacité à anticiper les évolutions du marché.»

Christoph Aeschlimann vit à Genève, est marié et père de deux enfants. Il est titulaire d'un diplôme en génie informatique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et d'un MBA de l'Université McGill, au Canada.

Heinz Herren - 17 ans de succès chez Swisscom



Heinz Herren a rejoint Swisscom en 2001 en tant que responsable Marketing Wholesale de l'ancienne Fixnet SA. Il a également été à la tête de la division opérationnelle Petites et moyennes entreprises, tout d'abord chez Swisscom Fixnet puis pour le groupe Swisscom. En 2011, Heinz Herren est devenu responsable de Réseau et IT de Swisscom (Suisse) SA. Depuis janvier 2014, il est responsable de la division IT, Network & Innovation. Urs Schaeppi, CEO de Swisscom: «Heinz Herren a jeté les bases du bon positionnement de Swisscom dans l'environnement des PME. Ces dernières années, son équipe et lui ont fait en sorte que Swisscom offre à ses clients le meilleur réseau mobile et fixe de Suisse. De plus, sous sa houlette, des plateformes cloud et numériques novatrices ont été créées et seront à la base du succès de Swisscom dans un monde de plus en plus axé sur le numérique. Heinz Herren a toujours eu à cœur que Swisscom soit un véritable leader technologique, comme il l'a encore récemment prouvé avec la nouvelle technologie de communication mobile 5G.» Urs Schaeppi adresse ses plus sincères remerciements à Heinz Herren pour les 17 années fructueuses qu'il a passées chez Swisscom et il se réjouit de pouvoir continuer à compter sur sa grande expérience et son vaste savoir.