Swisscom : EBITDA stable – Les abonnements haut débit, TV et mobile progressent au troisième trimestre

Disclaimer

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives portent en particulier sur la situation financière, les résultats d'exploitation, les résultats de l'entreprise de même que sur des plans et des objectifs stratégiques spécifiques.

Vu que de telles déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, les résultats effectifs futurs peuvent s'écarter considérablement de ceux exprimés directement ou implicitement dans lesdites déclarations. Bon nombre de ces risques et de ces incertitudes dépendent de facteurs que Swisscom ne peut contrôler ni estimer, par exemple les conditions futures du marché, les fluctuations de change, le comportement des autres acteurs du marché, les mesures des autorités de régulation de l'Etat et d'autres facteurs de risque, tels qu'ils ont été indiqués dans les communications et les rapports de Swisscom et de Fastweb, en particulier ceux enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, de même que dans les communications, communiqués de presse, rapports et autres informations, anciens et futurs, publiés sur les pages web des sociétés du groupe Swisscom.

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas s'appuyer excessivement sur ces déclarations prospectives, car elles n'ont de validité qu'au moment où elles sont faites dans le présent document.

Swisscom n'a pas l'intention, ni l'obligation d'actualiser ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou de tout autre facteur.