Swisscom : Fastweb reprend les fréquences 5G et l’activité Fixed-Wireless de Tiscali

Fastweb, le leader de l'offre de très haut débit alternatif en Italie, propose également des services mobiles en qualité d'opérateur de réseau virtuel sur la base d'un accord MVNO avec Telecom Italia Mobile (TIM) depuis 2017, lequel inclut une couverture mobile 4G nationale. Grâce à cette approche, la société a pu considérablement développer sa base de clientèle et sa part dans la convergence. Fastweb a prolongé l'accord MVNO jusqu'à la fin 2020 et exploitera les services 4G sur le réseau TIM.

Activité de convergence stratégique pour Fastweb

Depuis décembre 2016, Fastweb est autorisée à utiliser le spectre de fréquences des 3,5 GHz dans les principales villes italiennes (couverture de 20% de la population) en vertu d'un accord de leasing avec Aria S.p.A., une filiale de Tiscali S.p.A. Fastweb va maintenant reprendre à 100% ces fréquences conjointement avec l'activité Fixed-Wireless-Access (FWA) de Tiscali Italia S.p.A., une filiale de Tiscali S.p.A.

Le secteur d'activités inclut l'infrastructure FWA composée d'environ 835 tours, de l'équipement et de 34 équivalents plein temps spécialisés (essentiellement des ingénieurs). Parallèlement, Tiscali conclut un accord de vente en gros d'une valeur contractuelle de 40 millions EUR portant sur le réseau de Fastweb.

Avec cette transaction, Fastweb vise à bénéficier d'un accès à long terme au précieux spectre 5G, de 40 MHz à 3,5 GHz, renforçant ainsi ses ambitions de convergence en tant qu'opérateur de réseau alternatif. Elle offrira aussi une connectivité sans fil de type fixe à tous les segments de marché par son réseau de raccordement dans les régions où la desserte est inférieure à la moyenne et par son réseau à fibre optique dans les autres régions.

Sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, la signature est prévue en novembre 2018. Fastweb financera la transaction à partir de ses propres ressources de liquidités. L'opération se monte à environ 150 millions EUR, dont 100 millions EUR en espèces (une moitié en 2018 et l'autre moitié en 2019), un accord de vente en gros sur quatre à cinq ans d'une valeur totale de 40 millions EUR et une dette de 10 millions EUR à l'égard de fournisseurs. La transaction sera soumise à l'accord des autorités respectives.

Swisscom SA

Swisscom est le principal opérateur de télécommunications et l'une des premières entreprises IT de Suisse. Son siège se trouve à Ittigen, près de Berne, la capitale. Les activités internationales de Swisscom se concentrent essentiellement en Italie, où sa filiale Fastweb est l'un des plus grands fournisseurs dans le domaine du haut débit. Forte d'un effectif de plus de 20 000 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires de CHF 2,9 milliards à la fin du premier trimestre 2018, Swisscom est l'une des sociétés les plus durables de Suisse et d'Europe.

A propos de Fastweb SPA

Avec plus de 2,4 millions de clients, Fastweb est l'un des plus grands opérateurs de télécommunications d'Italie. L'entreprise offre aux ménages et aux entreprises un large éventail de services vocaux et de services de transmission de données, sur réseau fixe et mobile. Depuis sa création en 1999, elle s'est concentrée sur l'innovation et l'infrastructure de réseau pour offrir des services très haut débit de haute qualité. Fastweb a développé une infrastructure de réseau à fibre optique à l'échelle nationale de 46 600 kilomètres avec plus de quatre millions de kilomètres de fibre optique. Elle fournit actuellement à huit millions de ménages et d'entreprises les technologies Fibre to the Home et Fibre to the Cabinet.

A propos de Tiscali S.p.A

Tiscali (www.tiscali.it) est l'une des premières entreprises de télécommunications alternatives en Italie. Elle offre aux clients privés et aux sociétés une vaste gamme de services tels que l'accès à Internet par l'ADSL et la fibre optique, les médias et services à valeur ajoutée ainsi que d'autres produits technologiques de pointe. Au 31 décembre 2017, Tiscali faisait état d'un portefeuille comptant environ 748 000 clients.