Swisscom : Offres de formations TIC populaires

Swisscom veut susciter l'enthousiasme pour le monde numérique et interconnecté - pas seulement de ses clients, mais aussi de jeunes talents. C'est pourquoi elle forme près de 910 apprenants par an. Cette année, 259 d'entre eux se lanceront dans sept métiers différents. Pour la première fois, il est possible de suivre une formation d'opératrice/opérateur en informatique. Dans ce métier, les apprenants encadrent les clients de manière autonome ou avec l'aide d'un(e) professionnel(le). Ils installent matériel et logiciels ou se chargent de la configuration des appareils.

Marc Marthaler, responsable Next Generation chez Swisscom: «La numérisation progresse à grands pas. Nous assumons nos responsabilités et préparons les jeunes à l'avenir. En effet, le savoir-faire TIC gagne sans cesse en importance.» Cette année encore, la demande enregistrée pour les métiers administratifs comme employée de commerce ou assistant de bureau a régressé, tandis que plus de la moitié des apprenant font leurs premiers pas dans la vie professionnelle dans le secteur TIC.

Apprentissage modulaire chez Swisscom



Chez Swisscom, les apprenants composent eux-mêmes leur formation. Ils postulent sur la place du marché en ligne interne pour divers projets d'une durée allant d'une journée à six mois. Les apprenants découvrent ainsi une multitude de thèmes et d'équipes tout en stimulant leur autonomie.

Quelques chiffres



Cet été, 224 apprenants ont terminé leur apprentissage chez Swisscom, dont 24 avec distinction, ce qui correspond à un taux de réussite de 95 %. Près de la moitié des diplômés ont trouvé de l'embauche chez Swisscom.

Swisscom forme 910 apprenants à l'échelle de la Suisse, dans sept métiers: informatique, intermodulation, médiamatique, employé(e) de commerce, gestionnaire du commerce de détail, spécialiste du dialogue avec le client, opérateur/trice en informatique. S'y ajoutent 51 apprenants au sein de notre filiale cablex. Cet été, 14 apprenants y débuteront leur formation professionnelle d'électricien/ne, électricien/ne de montage et électricien/ne de réseau, et en télécommunication.

Prêt(e) pour les ICT Skills 2018



Ceux qui sont bons veulent se mesurer aux meilleurs: c'est du 12 au 16 septembre que se dérouleront les ICT Skills à Berne. 16 apprenants de Swisscom viendront démontrer leur savoir-faire. L'association professionnelle ICT-Formation professionnelle Suisse, de concert avec ses quatre partenaires Crédit Suisse, La Poste, CFF et Swisscom, rend les univers numériques du travail accessibles à l'apprentissage en plaçant les métiers de l'informatique et de la médiamatique sous le feu des projecteurs.