Swisscom : Succès sur le marché pour Swisscom au premier semestre – désormais 1,5 million de clients pour la TV

Bon résultat, léger recul des activités de base en Suisse

Globalement, le chiffre d'affaires net de Swisscom du premier semestre 2018 s'établit à CHF 5805 millions, un niveau supérieur à celui du premier semestre 2017 (+2,0%). En revanche, le chiffre d'affaires des activités de base en Suisse a reculé de 1,9% à CHF 4400 millions. A cet égard, il faut savoir que le chiffre d'affaires des services de télécommunications a diminué de plus de CHF 100 millions en raison de la pression sur les prix et des effets de substitution.

Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à CHF 2143 millions, en baisse de 5,2% par rapport à l'an dernier. Divers effets exceptionnels et l'évolution des changes entrent en ligne de compte à cet égard. En effet, Fastweb a perçu une indemnité de CHF 102 millions l'an dernier dans le cadre d'une procédure juridique, et la mise en application d'une nouvelle norme de comptabilisation du chiffre d'affaires (IFRS 15) a grevé l'EBITDA de CHF 33 millions en 2018. Sur une base comparable, l'EBITDA a diminué de CHF 13 millions (-0,6%). Dans les activités de base en Suisse, l'EBITDA avant effets exceptionnels a accusé une baisse de 2,8%, tandis qu'il a progressé de 4,9% pour Fastweb. Le bénéfice net est solide, mais à CHF 787 millions il s'inscrit en retrait de 6,2% par rapport à celui de l'exercice précédent.

Au premier semestre, les effectifs en Suisse se sont réduits de 485 postes à plein temps. Près de la moitié des réductions d'effectifs prévues en 2018 peut être absorbée par des fluctuations naturelles, grâce à une planification minutieuse et à une gestion active des postes vacants.

Infrastructure: préparation à la prochaine norme de communication mobile 5G

Swisscom investit en permanence dans son infrastructure réseau pour en assurer l'avenir et maintient la performance, la couverture et la qualité des réseaux à un niveau élevé. A CHF 1069 millions, les investissements à l'échelle du groupe se sont inscrits à peu près au même niveau que l'année précédente. Swisscom a investi CHF 721 millions ou 67% de ce montant en Suisse. La part des investissements rapportée au chiffre d'affaires représente toujours environ un cinquième (18,4%).

Amélioration continue de la couverture Internet haut débit

A la fin juin 2018, Swisscom assurait la couverture de plus de 4,0 millions de logements et commerces en très haut débit, c'est-à-dire supérieur à 50 Mbit/s, dont quelque 2,7 millions avec même plus de 100 Mbit/s. D'ici fin 2021, Swisscom va raccorder toutes les communes suisses avec des technologies de fibre optique et ainsi proposer un accès au très haut débit même dans les endroits reculés.

Déroulement comme prévu du passage à la technologie All IP

A fin juin 2018, 97% des clients privés bénéficiaient de la technologie IP. Depuis début 2018, le passage complet des raccordements à IP a eu lieu dans certaines communes. D'ici fin 2018, les raccordements de clients seront complètement passés sur IP dans quatre grandes régions. Le démantèlement de l'ancienne infrastructure pourra ainsi y progresser.

Haut débit sur le réseau mobile: tests concluants des premières applications 5G

Le réseau de communication mobile de Suisse compte parmi les meilleurs au monde. Ce constat est entre autres corroboré par le dernier test de débit d'Ookla. A fin juin, Swisscom approvisionnait 80% de la population suisse avec des débits pouvant atteindre 300 Mbit/s, 40% de la population bénéficiant même de débits jusqu'à 500 Mbit/s. Outre la couverture dans la communication mobile, Swisscom poursuit également l'élargissement de la capacité: aujourd'hui, onze villes et 15 Swisscom Shops sont déjà équipés d'un réseau Gigabit (débit maximal dans des conditions optimales), et d'ici fin 2018, il est prévu d'en faire bénéficier 30% de la population suisse.

En parallèle, le 5G est la prochaine grande avancée technologique à venir. La 5G permettra non seulement d'accroître massivement le débit, mais aussi d'augmenter la capacité et les temps de réponse. Swisscom a également démontré que le 5G était la clé de l'industrie du futur en mars 2018 avec le fabricant de matériel médical Ypsomed et a ainsi numérisé toute la chaîne de processus de l'entreprise sur la base de la 5G. Dans la commune de Guttannen dans l'Oberland bernois, Swisscom teste actuellement la manière dont la 5G peut améliorer les performances chez les particuliers dans les endroits reculés. L'extension rapide du réseau 5G sur tout le territoire va toutefois prendre du retard à cause des valeurs limites toujours strictes en Suisse et sera ainsi plus onéreuse. Les politiques doivent faire en sorte que les conditions cadres y afférentes soient rapidement adaptées afin que la Suisse ne devienne pas moins compétitive. Les fréquences de communication mobile seront attribuées début 2019 pour la 5G.

Progression continue du produit phare inOne

Les raccordements TV et au haut débit continuent de croître. Les offres combinées inOne ont également fait l'objet d'une forte demande au deuxième trimestre.

Offres combinées: la tendance se poursuit pour inOne

Au premier semestre, environ 550 000 clients ont opté pour inOne. inOne comptait ainsi 1,89 million de clients à fin juin. Ainsi, inOne englobe 43% de tous les abonnements de communication mobile et 48% de tous les raccordements à haut débit sur le réseau fixe. En outre, Swisscom a considérablement étendu le périmètre des prestations des abonnements mobiles inOne ainsi que les volumes de données en itinérance contenus.

Selon les estimations, d'ici quelques années, plus de 100 millions d'appareils seront reliés au réseau mobile en Suisse: non seulement les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, mais aussi les voitures, les vélos, l'électroménager, les montres, les caméras, les écouteurs ou les smarttrackers. C'est pourquoi Swisscom permet, depuis mai, de rajouter très facilement des appareils supplémentaires à un abonnement existant et de le raccorder directement au réseau.

Nouvelle croissance du haut débit sur le réseau fixe

Le nombre de raccordements à haut débit sur le réseau fixe affiche toujours une évolution positive. En comparaison annuelle, ils ont progressé de 39 000 à environ 2,03 millions, ce dont profite également Swisscom TV. Il est vrai que la concurrence s'est encore intensifiée avec les offres des câblo-opérateurs et d'autres prestataires, mais Swisscom TV reste la télévision numérique la plus appréciée de Suisse. En un an, le nombre de raccordements TV a grimpé de 54 000, soit de 3,7%, à plus de 1,5 million (croissance au deuxième trimestre: 9000).

L'évolution dans la téléphonie fixe traditionnelle reste conforme aux attentes. Fin juin, Swisscom affichait 1,73 million de raccordements téléphoniques au réseau fixe dans le segment de la clientèle privée, soit quelque 252 000 ou 12,7% de moins que l'année précédente.

Offres sur le réseau mobile: utilisation mobile des données en hausse de 36%

La saturation croissante du marché se ressent sur le marché des communications mobiles. Par rapport à la même période de l'année précédente, Swisscom a pu maintenir le nombre de raccordements à la téléphonie mobile à un niveau stable (6,6 millions, +0,3%). En comparaison annuelle, le nombre d'abonnements postpaid a progressé de 74 000, tandis que celui des abonnements prepaid reculait de 52 000. Les services de données mobiles sont toujours prisés. A fin juin 2018, environ 36% de données supplémentaires ont été transmises par réseau mobile par rapport à l'année précédente. Le volume de données en itinérance a également continué de croître. Au premier semestre 2018, le volume de données en dehors de la Suisse a augmenté de 51% en rythme annuel et le trafic vocal est resté stable. Ces évolutions s'expliquent par les baisses de prix et les prestations incluses dans les abonnements mobiles. De nombreux clients n'ont plus de coûts supplémentaires à payer lorsqu'ils utilisent leur smartphone dans un autre pays européen.

Grandes entreprises: demande accrue pour les prestations cloud, IoT et Security

Enterprise Customers a pu affirmer sa position sur le marché et a enregistré des résultats solides au premier trimestre. La demande de prestations cloud, IoT et Security a connu une évolution particulièrement réjouissante. En raison de la pression durable de la concurrence et des prix, le chiffre d'affaires des services de télécommunication a baissé de 5,2% (-29 millions) et celui de l'activité solutions a diminué de 2,3% (-12 millions) en raison de volumes inférieurs dans l'activité bancaire par rapport à l'an dernier. Swisscom s'attend à ce que la demande augmente pour les solutions de cloud, d'outsourcing et de sécurité complète ainsi que pour l'IoT.

Le chiffre d'affaires et la base de clients de Fastweb poursuivent leur progression

Malgré la pression sur les prix, Fastweb a bien évolué au premier semestre: dans la communication mobile, le nombre de clients a continué de croître sur un marché saturé. Fin juin, Fastweb comptait environ 1,3 million de clients (+45% par rapport à l'année précédente). La croissance se poursuit également dans le haut débit (2,5 millions de raccordements, +4%). Le segment de la clientèle commerciale affiche également une évolution positive, affichant un chiffre d'affaires de EUR 27 millions (+7,9%). Globalement, le chiffre d'affaires de Fastweb a progressé au premier semestre, s'établissant à EUR 1011 millions (+9,5% sur une base comparable). Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) se monte à EUR 310 millions. Si l'on exclut les produits uniques versés dans le cadre d'une procédure juridique et d'autres effets exceptionnels, l'EBITDA affiche une expansion de 4,9%.

Fin juillet, Fastweb a signé un accord portant sur l'acquisition de l'activité Fixed-Wireless de Tiscali et sur la propriété intégrale du spectre de fréquences des 3,5 GHz nécessaires à une activité mobile et convergente durable à long terme. Cette transaction garantit à l'opérateur un accès à long terme au précieux spectre 5G.

Perspectives financières inchangées

Pour 2018, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires net d'environ CHF 11,6 milliards, un EBITDA d'environ CHF 4,2 milliards et des investissements inférieurs à CHF 2,4 milliards. Si les objectifs sont atteints, l'entreprise envisage de proposer à l'Assemblée générale 2019 de verser à nouveau un dividende (inchangé) de CHF 22 par action au titre de l'exercice 2018.

L'essentiel des chiffres du premier semestre 2018 en bref