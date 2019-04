Swisscom confie Cinetrade à Wolfgang Elsässer

Zurich (awp) - Swisscom annonce lundi une passation de pouvoir à la tête de sa filiale de négoce de contenus cinématographiques Cinetrade. Wolfgang Elsässer, en provenance de Deutsche Telekom, prendra dès juillet le relai de Wilfried Heinzelmann.

Ce dernier explique dans le communiqué du géant bleu avoir décidé de se retirer pour "consacrer un plus de temps à sa famille et à ses loisirs", après avoir officié pendant plus de 20 ans pour Cinetrade dont presque cinq en qualité de directeur général.

