Swisscom confirme ses objectifs de croissance malgré la forte concurrence

Worblaufen (awp) - Malgré la pression de la concurrence ainsi que les investissements importants dans la 5G et la fibre optique, le numéro un helvétique des télécoms Swisscom a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, dans un entretien à AWP.

La concurrence fait rage sur le marché saturé de la téléphonie en Suisse. Swisscom a ainsi gagné 46'000 abonnés mobiles au premier semestre, alors que le numéro deux du secteur Sunrise, en passe de racheter le câblo-opérateur UPC Suisse, en a acquis 83'000.

"Sunrise part d'une base clientèle plus basse et pour le rival, il est toujours un peu plus facile de gagner de nouveaux clients", note le directeur financier de Swisscom, Mario Rossi.

Ce dernier a cependant admis que la situation était difficile. "Nous et les autres opérateurs suisses évoluons dans un marché saturé", a estimé le responsable, ajoutant que le géant bleu se trouve actuellement en panne de croissance. "Dans notre coeur de métier nous enregistrons un recul des recettes en raison de la pression sur les prix", a-t-il ajouté.

Revenant sur la performance de la filiale italienne Fastweb, M. Rossi a rappelé que cette dernière a été en mesure d'améliorer son chiffre d'affaires et le résultat brut d'exploitation (Ebitda) au premier semestre. "Nous avons enregistré une croissance dans les trois segments clientèle privée, entreprise et la vente de gros", a indiqué le directeur financier.

Entre janvier et fin juin, Fastweb a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,8% à 1,05 milliard d'euros et l'Ebitda de 6,6% à 339 millions. Le nombre de clients a bondi de 27% à 1,6 million.

Pour l'ensemble de l'année, la filiale transalpine s'attend à voir son Ebitda croître de 5% à 6% et de 4-5% à moyen terme avec un niveau stable d'investissements. Cela devrait avoir un effet positif sur les flux de trésorerie, a souligné M. Rossi.

Suppressions de postes

En Suisse, Swisscom risque de se retrouver face à un concurrent, Sunrise, dopé par l'acquisition d'UPC Suisse, même si la fusion n'est pas encore actée.

"L'acquisition (d'UPC par Sunrise) va voir émerger en Suisse un solide numéro deux du secteur. Mais nous faisons déjà face aujourd'hui à une forte concurrence et de nombreuses promotions", a ajouté M. Rossi.

Selon ce dernier, la lutte entre les principaux acteurs va se poursuivre, y compris avec le numéro trois Salt, qui se distingue par une politique de prix agressive, et de petits opérateurs de réseaux câblés. Et Sunrise ne va pas être pleinement absorbé par la reprise d'UPC, a averti M. Rossi. "Le patron de Sunrise, Olaf Swantee, veut gagner des parts de marché, a-t-il rappelé.

Malgré cette situation difficile, le responsable des finances a confirmé les objectifs du groupe pour l'ensemble de l'année: 11,4 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, un Ebitda de 4,3 milliards et un dividende de 22 francs suisses par action.

Le géant bleu a également lancé un programme d'économies, visant à abaisser les coûts de 100 millions de francs suisses d'ici fin 2019. Le groupe a supprimé dans ce contexte 200 postes au premier semestre et devrait en élaguer à peu près autant en seconde partie d'année. Les emplois dans les centres d'appel et les services externes sont notamment impactés par ces mesures.

(L'interview complète est disponible sur le service Premium en allemand)

