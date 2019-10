Swisscom convainc trois nouveaux clients pour sa solution de paiement

Zurich (awp) - Swisscom a convaincu trois nouveaux clients dans le secteur bancaire. La Banque cantonale de Bâle (BLKB), Banque Cler et la banque en ligne Yapeal utilisent désormais la solution de l'opérateur, qui permet d'exécuter efficacement les transactions financières.

La connexion aux systèmes de paiement tels que Swift en respectant toutes les directives réglementaires est une tâche toujours plus ardue techniquement pour les banques. Pour cette raison, le numéro un suisse des télécommunications a développé une solution d'externalisation prénommée "Financial Messaging Service Bureau", d'après un communiqué publié mardi.

Elle offre un "accès fiable" aux réseaux de trafic des paiements locaux et internationaux tout en assurant le traitement sécurisé des transactions d'instituts financiers. Les transactions financières entrantes et sortantes sont analysées conformément aux exigences réglementaires, les ordres bancaires sont transmis "à temps et sans interruption de service", vante l'opérateur.

Depuis début septembre, ce service est utilisé par les trois banques précitées. Swisscom prend ainsi en charge la connexion entre les systèmes de paiement locaux et internationaux, passant au crible les transactions sortantes. L'élément central de ce service est un logiciel du développeur zurichois AnaSys, précise le communiqué.

ol/al