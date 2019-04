Swisscom : en retrait avec une dégradation d'analyste

03/04/2019 | 14:19

Swisscom perd 0,8% à Zurich, pénalisé par une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre de l'opérateur télécoms helvétique, avec un objectif de cours ramené de 501 à 481 francs suisses.



Les analystes distinguent toujours Swisscom pour le rendement de l'ordre de 4,5% offert par son dividende, mais ont raboté (de 2 et 3%) leurs prévisions d'EBITDA pour 2019 et 2020, à 4,1 milliards de francs.



Si UBS pense toujours que la capacité de Swisscom à réduire ses coûts demeure sous-estimée, l'effet pourrait ne pas se concrétiser avant 2020 quand parallèlement, l'environnement concurrentiel semble devenir plus difficile en Suisse.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.