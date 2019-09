Swisscom: l'annuaire Localsearch se met au commerce en ligne

Zurich (awp) - L'annuaire électronique Localsearch, propriété exclusive de Swisscom depuis fin 2018, se lance dans l'e-commerce en lançant MyCommerce. La solution est censée permettre d'accéder à prix avantageux au commerce en ligne et offrir aux petites et moyennes entreprises (PME) une vitrine en ligne sur les sites de géants de la branche.

Le nouveau produit se veut "complet et modulable à volonté", selon un communiqué diffusé mardi. MyCommerce peut être agencé individuellement et dispose d'une connexion directe avec les plateformes commerciales Amazon, Google Shopping et eBay. MyCommerce peut également être intégré aux boutiques des réseaux sociaux Facebook et Instagram.

La filiale de Swisscom assure que son nouveau produit est "parfaitement ajusté aux besoins des PME suisses", et permet aux petits commerçants d'accéder à une activité commerciale sans disposer de connaissances techniques et informatiques approfondies.

MyCommerce comprend en outre différents outils de marketing (publicité en ligne, reciblage publicitaire, envoi de lettres d'information) pouvant être "activés en quelques clics" et permettant d'administrer l'inventaire, les commandes et la livraison de marchandises.

La plateforme peut également être couplée à des solutions de paiement en ligne comme PostFinance, PayPal, Twint ou encore différentes cartes de crédit, assure Localsearch.

buc/vj