Swisscom sanctionné dans les premiers échanges, malgré une belle résistance

Zurich (awp) - La défensive Swisscom constituait jeudi matin l'unique exception à l'embellie des principaux titres de la place zurichoise. L'opérateur historique en Suisse a accusé un tassement de sa rentabilité au premier semestre, moins marqué toutefois que ne l'anticipaient les marchés. La direction demeure confiante pour la suite de l'exercice, tandis que les analystes peinent à accorder leurs interprétations.

A 09h22, la nominative Swisscom cédait 0,3% à 456,60 francs suisses, à contre-courant d'un SMI en hausse de 0,48%.

UBS accueille une performance "rassurante", réalisée dans un environnement de marché concurrentiel. La banque aux trois clés note que l'offensive tarifaire du rival Salt n'a eu qu'un impact limité au deuxième trimestre, mais estime qu'il demeure prématuré d'en tirer des conséquences pour la suite. La recommandation "buy" reste d'actualité, comme l'objectif de cours de 501 francs suisses.

Plus sceptique, Vontobel anticipe que les offres groupées et les innovations continueront à constituer les principaux moteurs de croissance, mais risquent de ne pas suffire à contenir l'impact des transformations structurelles et des pressions tarifaires. La banque privée campe sur sa recommandation "hold", assortie d'un objectif de cours de 464 francs suisses. Une modélisation alternative indique néanmoins une juste valorisation du titre à 390 francs suisses.

La Royal Bank of Scotland (RBC) s'aligne sur ce scénario du pire avec un objectif de 395 francs suisses et une recommandation à "sous-pondérer". L'établissement écossais dénonce une performance semestrielle faible sur le marché indigène de Swisscom et redoute une cannibalisation des recettes entre les activités fixes et mobiles du groupe.

