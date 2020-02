Swisscom vend sa part dans Admeira à Ringier, qui recentre la firme

Zurich (awp) - Swisscom se désengage complètement d'Admeira, la plateforme de commercialisation publicitaire détenue jusqu'alors à parts égales avec Ringier. Désormais seul propriétaire d'Admeira, le groupe alémanique de médias en reprend les activités de commercialisation pour les médias imprimés, Admeira se recentrant sur la publicité télévisée. Vingt-cinq emplois sur 278 passent à la trappe.

Depuis la fondation de la coentreprise Admeira, Swisscom était surtout impliquée en tant que partenaire technologique, relève jeudi Ringier. Cité dans le communiqué, Urs Schaeppi, le directeur général de Swisscom explique que les "offres cross-médias et les conditions-cadres d'une publicité ciblée ne se sont toutefois pas développées conformément aux attentes qu'il était possible d'avoir il y a quatre ans".

Selon le patron du géant bleu, le rôle de partenaire technologique de Swisscom s'en est trouvé limité, note M. Schaeppi. Ringier est en mesure, en qualité d'actionnaire unique d'Admeira, de mettre en oeuvre plus rapidement et plus efficacement la réorientation nécessaire.

L'opération a d'ores et déjà reçu le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco). Quant aux détails financiers de la transaction, les deux partenaires ont convenu de ne pas communiquer à ce sujet, selon la formule consacrée.

Admeira se concentrera intégralement sur la commercialisation d'offres télévisées pour les chaînes de la SRG SSR ainsi que celles du groupe français TF1 et de Tele Regio Combi (TRC), MySports et WetterTV. Les activités de sponsoring seront organisées au sein de la SRG SSR, le personnel actif dans ce domaine étant repris. Celui de la publicité imprimée et numérique rejoindra Ringier.

La restructuration d'Admeira entraînera toutefois la suppression de 25 de 278 emplois de l'entreprise. Son actuel directeur général, Bertrand Jungo, quittera son poste pour prendre place au sein du conseil d'administration. Actuel responsable commercial, Frank Zelger, succèdera à M. Jungo.

