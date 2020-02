Télécommunications: grosse panne du réseau Swisscom, numéros d'urgence touchés

Berne (awp/ats) - Les numéros d'urgence 117, 112, 144 et 118 étaient indisponibles pendant plus d'une heure et demie dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'une panne chez Swisscom. Le système a été rétabli vers 00h10, a indiqué l'opérateur qui invoque des travaux de maintenance.

Vers 23h00, le canton de Vaud a annoncé que les numéros d'urgence étaient en panne sur tout son territoire. Il a été suivi par le Tessin, Fribourg, le Jura, le Valais, Neuchâtel ainsi que de Thurgovie, Argovie, Bâle-Campagne, Nidwald et les Grisons.

"Le réseau fixe de Swisscom connaît actuellement d'importantes perturbations dans toute la Suisse", ont tweeté nombre de polices cantonales. Toutes ont ensuite appelé via le réseau social et la plateforme d'alerte Alertswiss à les contacter via des numéros de téléphone mobile en cas d'urgence.

Mardi à 22h33, "les services basés sur Internet, la téléphonie fixe, y compris les numéros d'urgence, la téléphonie mobile via VoLTE (soit des appels via le réseau 4G/LTE) et Swisscom TV ont été perturbés", confirme à Keystone-ATS un porte-parole de l'opérateur. Les services ont repris mercredi à 00h10 mais des perturbations résiduels sont possibles, souligne-t-il. L'opérateur dit désormais suivre l'évolution de la situation et, si nécessaire, interviendra manuellement.

"Dysfonctionnement inattendu"

Le porte-parole de Swisscom attribue cette panne "à des travaux de maintenance planifiés, qui ont entraîné un dysfonctionnement inattendu". Ceux-ci ont alors été interrompus et inversés afin de rétablir tous les services touchés.

Dès 00h30, polices et services d'urgence du pays ont fait savoir, tour à tour qu'ils étaient à nouveau disponibles via les numéros habituels. La police cantonale de Zurich a elle indiqué à Keystone-ATS qu'aucun appel d'urgence n'avait été reçu sur leurs téléphones mobiles durant le temps de la panne.

"Actuellement, les services basés sur l'internet sont affectés. Nos techniciens travaillent à la suppression du dérangement. Il est encore impossible de prévoir la durée des travaux. Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés", avait écrit Swisscom dans un premier temps sur son compte Twitter.

Un composant défectueux avait déjà provoqué une panne du réseau le 17 janvier dernier. Le dérangement avait touché le réseau fixe de l'opérateur. Il avait pu être surmonté grâce au redémarrage du réseau.

