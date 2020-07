Swisscom AG : Fin prochaine de la phase de distribution ? 09/07/2020 | 09:28 achat En cours

Cours d'entrée : 492.7CHF | Objectif : 520CHF | Stop : 475CHF | Potentiel : 5.54% Le titre Swisscom AG fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 520 CHF. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 474.5 CHF, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 466.4 CHF, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Sous-secteur Services de Télécommunications filaires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SWISSCOM AG -4.19% 27 103 VERIZON COMMUNICATIONS -10.36% 229 162 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. -9.83% 85 953 DEUTSCHE TELEKOM AG 2.02% 79 791 SAUDI TELECOM COMPANY -3.73% 52 254 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 2.32% 39 636 BCE INC. -8.16% 37 139 ORANGE -19.47% 31 784 SINGAPORE TELECOMMUNICATION.. -24.10% 29 515 TELSTRA CORPORATION LIMITED -3.39% 28 279 TELEFONICA S.A. -35.76% 23 770

Données financières CHF USD EUR CA 2020 11 050 M 11 795 M 10 375 M Résultat net 2020 1 427 M 1 524 M 1 340 M Dette nette 2020 8 411 M 8 979 M 7 897 M PER 2020 18,2x Rendement 2020 4,49% Capitalisation 25 440 M 27 103 M 23 886 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 3,06x Nbr Employés 19 110 Flottant 49,0% Prochain événement sur SWISSCOM AG 13/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 482,02 CHF Dernier Cours de Cloture 491,10 CHF Ecart / Objectif Haut 28,3% Ecart / Objectif Moyen -1,85% Ecart / Objectif Bas -31,2% Dirigeants Nom Titre Urs Schäppi Chief Executive Officer Hansueli Loosli Chairman Mario Alois Rossi Chief Financial Officer Christoph Aeschlimann Head-Information Technology & Network Barbara Frei-Spreiter Director