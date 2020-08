Zurich (awp) - L'opérateur Swisscom publiera jeudi ses résultats au premier semestre 2020. Trois analystes ont contribué au consensus AWP:

S1 2020E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2019A estimations chiffre d'affaire 5'369 5'358 - 5'389 5'663 3 Ebitda 2'186 2'178 - 2'201 2'240 3

FOCUS: la pandémie de coronavirus a quelque peu épargné Swisscom en comparaison avec d'autres entreprises. Cependant, les frais d'itinérance ont souffert de la chute des voyages d'affaires durant le semi-confinement et moins de téléphones et autres appareils ont été vendus. La pression sur les prix au niveau du réseau de la téléphonie mobile pour les clients privés et commerciaux demeure. Cependant, les réseaux fixes ont profité du travail à domicile et des cours à distance.

La filiale italienne Fastweb devrait avoir bien surmonté la crise, portée par les services à bandes larges tandis que la téléphonie mobile a certainement reculé.

Les analystes suivront avec intérêt les déclarations de la direction sur les conséquences de la coopération entre Sunrise et Salt au niveau de la fibre optique.

OBJECTIFS: pour l'ensemble de l'année, le géant bleu vise un chiffre d'affaires d'environ 11,1 milliards de francs suisses contre 11,45 milliard en 2019. L'Ebitda devrait s'inscrire à quelque 4,3 milliard et un dividende inchangé de 22 francs suisses est attendu si les objectifs sont atteints.

Pour le marché suisse, le groupe anticipe des recettes d'environ 8,7 milliards de francs suisses, un Ebitda de 3,5 milliards et des investissements d'approximativement 1,6 milliard. L'Italie devrait générer 2,3 milliards d'euros, un Ebitda de 0,8 milliard et des investissements de 0,6 milliard.

Swisscom a cependant souligné en avril que les conséquences de la pandémie étaient difficiles à estimer.

POUR MÉMOIRE: Swisscom et UPC ont trouvé un accord sur la diffusion des contenus sportifs en direct sur leurs plateformes respectives Teleclub et Mysports. Les deux sociétés permettront à leurs clients en Suisse de profiter dès l'automne d'un accès total à l'ensemble des contenus sportifs en direct.

L'entreprise vérifie la possibilité de céder sa participation minoritaire de 22,4% dans le groupe de télécommunication belge Belgacom International Carrier Services (BICS).

La consolidation du réseau de téléphonie fixe en Italie devrait aussi affecter Fastweb. Telecom Italia veut externaliser le réseau secondaire dans une nouvelle entreprise appelée Fiber Cop dont Fastweb devrait détenir 4,5% des parts à la fin des transactions.

COURS DE L'ACTION: Swisscom a perdu environ 5% depuis le début de l'année, évoluant comme son marché de référence le SMI. L'action coûte actuellement environ 481,60 francs suisses.

